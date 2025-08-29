الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس سبل الاستفادة من سوق الكربون

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، وفدًا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في لقاء تنسيقي لاستعراض تجربة الهيئة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع لرقابة هيئات الرقابة على أسواق راس المال، باعتباره نموذجًا متفردًا على المستويين الإقليمي والدولي.

‎تطوير سوق الكربون الطوعي

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير سوق الكربون الطوعي وإرساء قواعده التنظيمية، إلى جانب التعريف بالمنصة المخصصة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والضوابط المنظمة لها، فضلًا عن استعراض القواعد المرتبطة بإصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون.

‎كما تم الاطلاع على استراتيجية الاستدامة وخفض الانبعاثات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من خطط ومبادرات تستهدف تعزيز مسار التنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية.

‎وشارك في اللقاء من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، و محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والتابع له المركز الإقليمي للتمويل المستدام، إلى جانب فريق عمل المركز. كما حضر من جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا برئاسة مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج

‎ويأتي هذا اللقاء في إطار التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التجارب الوطنية الرائدة، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحقيقًا لمستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة.