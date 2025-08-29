بعد غلق مركز للنساء والتوليد بالجيزة.. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

ضمانًا لتقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، و حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

وضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة طبية بدون ترخيص، بعقوبات تصل لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".