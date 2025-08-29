قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 29-8-2025

محمد يحيي

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025 داخل السوق الرسمية.

وشهد سعر الصرف الأجنبي والعربي ثباتا بالتزامن مع إجازة البنوك في مصر  منذ مساء امس الخميس .

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت بمناسبة مواعيد الراحة الاسبوعية المقررة للعاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر اليورو 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.63 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 65.61 جنيه للشراء و 65.81 جنيه للبيع 

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه نحو 35.26 جنيه للشراء و 35.36 جنيه للبيع 

الكرون الدنماركي 

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.58 جنيه للشراء و 7.6 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.81 جنيه للشراء و 4.83 جنيه للبيع

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.11 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.69 جنيه للشراء و 60.87 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 33.03 جنيه للشراء و 33.12 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 

بلغ سعر الدولار الإسترالي مقابل الجنيه نحو 31.67 جنيه للشراء و 31.77 جنيه للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.8 جنيه للشراء و 6.82 جنيه للبيع

سعر العملات العربية

استقرت اسعار العملات العربية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة حيث

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 158.84 جنيه للشراء و 159.34 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه نحو 128.71 جنيه للشراء و 129.09 جنيه للبيع

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني مقابل الجنيه نحو 126.04 جنيه للشراء و 126.41 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري مقابل الجنيه نحو 13.3 جنيه للشراء و 13.36 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه نحو 68.34 جنيه للشراء و 68.73 جنيه للبيع.

