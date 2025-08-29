بسبب لعبه أمام منزلها.. سيدة تعتدي بالضرب على صغير بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام سيدة بالتعدى على طفل داخل مدخل أحد العقارات بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وبسؤالها قررت بتضررها من جارتها (ربة منزل " الظاهرة بمقطع الفيديو" – مقيمة بذات العنوان) لقيامها بالتعدى على نجلها بسبب اللهو بالعقار سكنهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتهمت القائمة على النشر بالتعدى عليها بالسب "تم ضبطها" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.