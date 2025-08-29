حسام موافي: 60% من الرجال مدخنون و20% سيدات

استعرض الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني أحد الأسئلة المتكررة في العديد من البيوت، حيث ورد إليه رسالة تنص على: «أنا بنت ووالدي عنده 75 سنة مدخن من سنين طويلة جدا من وانا في 3 إعدادي والتدخين كان السبب في مشاكل صحية خطيرة، منها عمليات في المسالك البولية دخل 3 عمليات بسبب السجاير واخد علاج صعب جدا، بابا عارف كويس جدا خطورة التدخين وفاهم إنه سبب تعبه، وحاول يبطل كذا مرة، واطول مرة بطل فيها كانت سنة، وفعلا تعب في بدايتها جدا خصوصا لأنه عصبي بطبعته، لكن الحمد لله قدر يتحسن بعدها، للأسف بعد السنة رجع تاني مافيش حد عارف السبب الحقيقي حاليا، بابا مضغوط جدا من الشغل والمسؤوليات وكل مرة نحاول نفتح معاه موضوع التدخين حتى بهدوء يتضايق ويقفل الكلام لأنه بيحس إننا بنزود عليه الضغط».

سبب مشاكل

واستكمل أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «حاولنا معاه من ناحية دكتور مختص، لكن بيرفض يسمع من أي حد، احنا كعيلة تعبنا من كتر المحاولات سواء بالكلام أو بالحب أو حتى بالضغط، دا للأسف سبب مشاكل بينه وبين أخويا الوحيد اللي لسه صغير، وبيخاف يكون في مسؤولية أكبر منه لو بابا تعب تاني، ودا موقف صعب علينا».

وقال الدكتور حسام موافي إن تلك مشكلة متكررة في العديد من البيوت، وعدد المصريين أكثر من 110 مليون، وحال حساب كم عدد الأشخاص المدخنين سيصبح أكثر من 60% من الرجال، وأكثر من 20% من السيدات، وتلك أحد المشاكل الكبيرة.