الدويري: المصالحة الفلسطينية جزء بسيط من عظمة دور مصر لعقود

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن المصالحة الفلسطينية لم تكن سوى جزء بسيط من الدور المصري العظيم الذي بذل على مدار عقود طويلة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية ليست جيدة، مؤكدا أنه لن يتحدث عن تحليلات أو مشاعر أو عواطف تخص القضية الفلسطينية بل حقائق ووقائع ثابتة على الأرض، منبعها أنه كان مشاركا لنحو 4 عقود في مئات الاجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين وأوروبيين وأمريكيين.

وتابع أن هذه الوقائع والاجتماعات ناقشت كل ما يتعلق بأمر المصالحة والقضية الفلسطينية ككل بمكوناتها سواء في غزة أو رام الله أو القاهرة أو بالخارج، مؤكدا أنه لم يكن سوى فردا واحدا في منظومة عمل متكاملة، "كان ورانا دولة ولم أكن أتحرك بمفردي بل في إطار منظومة متكاملة ودولة وخلفنا جهدا كبيرا يبذل، وقيادة سياسية تدعمنا وكذلك دعم قيادة المخابرات العامة، ورفقتنا وفد أمني أطلق عليه حتى اليوم الوفد الأمني المصري المتفاني المحترم".

واستطرد: "الأمر المطمئن أثناء متابعتي لهذا الملف من الخارج، أنه لازالت هذه المنظومة المتكاملة قائمة وموجودة، وخلف هذا الجهد الكبير دولا وقيادة سياسية وقيادة جهاز داعمة ولازال الوفد الأمني يعمل ليل نهار، وهو توجه لم يتغير خلال السنوات السابقة فهو توجه للدولة المصرية".