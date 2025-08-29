إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بقرية النمسا مركز إسنا

قاد سيد الصادق، رئيس مجلس مدينة إسنا، حملة؛ لإزالة أعمال بناء مخالف عبارة “سِمِلَّات” دور أرضي، في قرية النمسا بمركز إسنا، على مساحة 125 مترًا مربعًا، أُقيمت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وتمكنت الحملة من فك الشدة الخشبية التي كانت معدة لـ"صب قواعد خرسانية" بالمخالفة للقانون، كما جرت مصادرة مواد البناء المستخدمة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية.

وأكد رئيس مدينة إسنا أن الحملات مستمرة بشكل يومي؛ للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص، حفاظًا على الانضباط ومنع العشوائية داخل القرى.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وجرت أعمال الإزالة، بحضور حازم راغب نائب رئيس مدينة إسنا، ورئيس مجلس قروي النمسا، بالإضافة إلى مديري التفتيش والإشغالات بالمدينة.