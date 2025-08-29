الدويري: سلمنا للرئيس الفلسطيني الراحل رؤية لدمج 17 جهازا أمنيا فلسطينيا في 3 أجهزة فقط

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه كان هناك 17 جهازا أمنيا في فلسطين وليس هناك دولة تقوم بـ17 جهازا أمنيا، و"عملنا على توحيدها وقمنا ببلورة رؤية ودراسة كاملة وشاملة فيما يتعلق بدمج الـ17 جهازا في 3 أجهزة فقط، وسلمت باليد للرئيس أبو عمار، هي الداخلية والمخابرات العامة والأمن الوطني، وكنا نسابق الزمن".

وأضاف خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية كانت سلطة وليدة وليست دولة، وكانت تجتهد، وفيها أجهزة كثيرة وجاء إليها أشخاص من تونس ودول أخرى، وكان هناك محاولة لبلورة مؤسسات أمنية غير مهنية أو غير عملية وغير مؤثرة في الاستقرار الأمني على الوضع الداخلي، وكان هناك نوع من عدم التنسيق وكل جهاز يعمل بمفرده.

وأكد أن الجهاز الأمني المهني لا يصح فيه أن تعمل في المخابرات العامة صباحا وتضرب صواريخ ليلا لذلك كان لابد من توحيد هذه الأجهزة وسد الذرائع على إسرائيل.