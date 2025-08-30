بعد رسوم الـ50%.. الهند تجري محادثات غير رسمية مع أمريكا دون انتقام فوري

تحافظ الهند والولايات المتحدة على قنوات اتصال غير رسمية مفتوحة، فيما لا تخطط نيودلهي في الوقت الراهن للرد على الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الدولة الآسيوية، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.

قال مسؤول بارز في وزارة التجارة والصناعة، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لخصوصية المناقشات، إن محادثات بشأن اتفاق تجاري ثنائي تم تأجيلها، إلا أن البلدين مستمران في الحوار إزاء قضايا أساسية تشمل الدفاع والسياسة الخارجية.

محادثات نيودلهي وواشنطن

أشار المسؤول إلى أن محادثات افتراضية جرت هذا الأسبوع بين مسؤولين في إدارة ترمب وممثلين كبار من وزارتي الخارجية والدفاع في الهند، كمثال على استمرار تواصل الجهات الرئيسية في الحكومتين.

وزارة التجارة والصناعة الهندية لم ترد على طلب للتعليق أو تقديم مزيد من المعلومات.

ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الهند هذا الأسبوع إلى 50%، وهي الأعلى في آسيا، لمعاقبتها على مشترياتها من النفط الروسي.

من المرجح أن تلحق هذه الرسوم ضرراً أكبر بالصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج والمجوهرات، ما يهدد بتقويض القدرة التصديرية التنافسية للهند أمام منافسين مثل الصين وفيتنام.

تأثير الرسوم على الهند

قدّرت "سيتي غروب" أن هذه الرسوم قد تخفض معدل النمو السنوي للهند بما يتراوح بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية.