أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، قائلة إن قيم درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ولا يوجد ارتفاع فيها مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح بين 34 و35 درجة، ولكن مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، والتي تكون محملة بنسب عالية من بخار الماء.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة خلال الفترة الحالية، ما يعمل على عدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن طقس فترة النهار صيفي مستقر.

ونوهت بأن الأجواء شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس سيكون هناك نشاط نسبي لحركة الرياح سيساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وأوضحت أن فرص تساقط الأمطار الرعدية مستمرة على الوادي الجديد ومدينة أبو سمبل، وقد يكون هناك حركة رياح محملة بالأتربة على تلك المدن.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط معتدل، ما يجعله مؤهلا لأعمال الصيد والملاحة البحرية وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات عند التواجد على الشاطئ.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين القادمين، بفارق درجة أو درجتين، مشددة على أن ارتفاع درجات الحرارة لن يكون قويا.