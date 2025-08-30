رفعت فياض يكشف كواليس الهجوم على نظام البكالوريا المصرية

تحدث الكاتب الصحفي رفعت فياض، عن الجدل الدائر حول نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن مقاومة التغيير التي يواجهها هذا نظام البكالوريا ليست ناتجة عن مخاوف أكاديمية، بقدر ما هي مرتبطة بمصالح مادية لبعض الفئات المتضررة من تقليص الحاجة إلى الدروس الخصوصية.

الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة

وأشار فياض ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد ، إلى أن نظام البكالوريا يختلف عن النظام التقليدي في أن المواد الدراسية فيه أقل بشكل ملحوظ، مما يعني تقليص الحاجة إلى شراء الكتب الخارجية أو دفع رسوم للدروس الخصوصية.

وتابع: هذا التحول من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على دخل العديد من المعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وهو ما يثير حالة من الرفض والغضب بينهم، خاصة أن العديد منهم قد بنى نمط حياته المادي على استمرارية الوضع القائم.

وأوضح فياض، أن مقاومة النظام لا تأتي فقط من المعلمين أو أصحاب السناتر، بل تشمل أيضًا بعض الجهات التي تشعر أن النظام الجديد قد يضر بمصالحها الاقتصادية.

وأكد أن هذا الهجوم ليس له علاقة بجودة النظام أو مدى فائدته للطلاب، بل هو انعكاس للصراع بين التغيير والمصالح الاقتصادية لبعض الفئات.

وفي ختام حديثه، أكد فياض أن الطالب يظل هو صاحب القرار النهائي في اختيار النظام الأنسب له، حيث يمكنه اختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية.

كما أضاف أن نظام البكالوريا يعزز من قدرة الطالب على الالتحاق بكليات متخصصة في مجالات مثل الهندسة وعلوم الحاسب، الأمر الذي يعكس تطورًا إيجابيًا في المنظومة التعليمية.