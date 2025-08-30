مفاجآت في اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر .. كيف يفكر العميد؟

شهدت ملامح قائمة منتخب مصر، واختيارات حسام حسن المدير الفني مفاجآت عديدة بغياب عدد من النجوم وضم لاعبين جدد استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن معسكر منتخب مصر القادم المقبل، يأتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 1 سبتمبر المقبل بالقاهرة استعداداً لمواجهة اثيوبيا يوم 5 سبتمر بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وتضم المجموعة أيضا بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أبرز ملامح قائمة منتخب مصر، واختيارات حسام حسن المدير الفني، استعدادًا لمعسكر سبتمبر المقبل، وخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «قائمة منتخب مصر ستشهد بعض المفاجآت سواء ظهور أسماء جديدة في ظل الإصابات العديدة أو استبعاد أسماء أخرى لوجهة نظر فنية».

وجاءت أبرز الأسماء التي ينوي حسام حسن ضمها أو المفاضلة بينهم للتواجد في معسكر سبتمبر المقبل، وفق ما كشف شوبير، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - (عبدالعزيز البلعوطي أو علي لطفي)

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - حسام عبدالمجيد - محمود حمدي الونش - أحمد رمضان بيكهام (خالد صبحي) - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - احتمالية انضمام «أحمد سامي أو محمود مرعي» من بيراميدز.

خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - مروان عطية (50/50) - حمدي فتحي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

واختتم شوبير: «حال مشاركة أحمد فتوح في المباراة المقبلة للزمالك أمام وادي دجلة وظهوره بشكل جيد، سيكون ضمن حسابات حسام حسن لمعسكر سبتمبر المقبل».