إعلامي: حسام حسن يشترط مشاركة فتوح أمام فاركو ودجلة قبل ضمه لمعسكر منتخب مصر

قال الإعلامي جمال الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع جهازه المعاون على أن ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، لمعسكر مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، يتوقف على مشاركته أمام فاركو ووادي دجلة في الأسبوعين المقبلين ببطولة الدوري.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” حسام حسن سيضم أحمد فتوح لمعسكر شهر سبتمبر في حالة مشاركة فتوح مع الزمالك أمام فاركو ووادي دجلة وظهوره بمستوى مميز”.

وأضاف:” حسام حسن قرر تأجيل الإعلان عن قائمة منتخب مصر، لحين انتهاء مباراة الزمالك ووادي دجلة المقرر إقامتها يوم 31 أغسطس الجاري، وسينطلق المعسكر يوم 1 سبتمبر المقبل”.