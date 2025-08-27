انضمام عنصر جديد لجهاز حسام حسن في منتخب مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علا محمد

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بالتنسيق مع جهاز المنتخب الأول بقيادة حسام حسن ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني، قبل المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "رسميا .. تياجو مخطط الأحمال السابق في جهاز كيروش ينضم للجهاز الفني الحالي للمنتخب في معسكر سبتمبر بقيادة حسام حسن بقرار من مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة وبعد طلب اللاعبين تغيير مخطط الأحمال الحالي".

ويستضيف منتخب مصر إثيوبيا، في العاشرة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، على أن يواجه بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء 9 سبتمبر.

