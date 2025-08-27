انضمام عنصر جديد لجهاز حسام حسن في منتخب مصر

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بالتنسيق مع جهاز المنتخب الأول بقيادة حسام حسن ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني، قبل المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "رسميا .. تياجو مخطط الأحمال السابق في جهاز كيروش ينضم للجهاز الفني الحالي للمنتخب في معسكر سبتمبر بقيادة حسام حسن بقرار من مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة وبعد طلب اللاعبين تغيير مخطط الأحمال الحالي".

ويستضيف منتخب مصر إثيوبيا، في العاشرة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، على أن يواجه بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء 9 سبتمبر.