منتخب مصر للناشئين 2009 يتعادل مع زد ودياً

استهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي بالتعادل السلبي أمام نادي زد مواليد 2007 في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

شهدت المباراة تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وعصام الحضري المشرف على حراس مرمى المنتخبات الوطنية.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يوم الخميس المواجهة الودية الثانية أمام فريق الداخلية مواليد 2007 ضمن سلسلة المواجهات الودية التي حددها الجهاز الفني في معسكره التدريبي المغلق الذي سينتهي بمواجهتي السعودية ودياً في الثالث والسادس من سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربًا عامًا، وكريم أيمن مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرًا إداريًا، وهاجد هاني طبيباً للفريق، وشادي الجيلاني محللاً للأداء، ووجيه حسن عامل مهمات.