العدالة تحسم القضية.. السجن المُشدّد لعصابة التزوير والنصب بمنطقة المعصرة |تفاصيل
الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا
رضا عبد العال: صفقات الأهلي «مقلب كبير»
فوضى العيادات غير المُرخصة .. بين مُعاناة الأطباء المُرخصين وتهديد حياة المرضى
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر للناشئين 2009 يتعادل مع زد ودياً

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

استهل منتخب مصر للناشئين مواليد  2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي بالتعادل السلبي أمام نادي زد مواليد 2007 في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

شهدت المباراة تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وعصام الحضري المشرف على حراس مرمى المنتخبات الوطنية.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يوم الخميس المواجهة الودية الثانية أمام فريق الداخلية مواليد 2007 ضمن سلسلة المواجهات الودية التي حددها الجهاز الفني في معسكره التدريبي المغلق الذي سينتهي بمواجهتي السعودية ودياً في الثالث والسادس من سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشين مواليد  2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربًا عامًا، وكريم أيمن مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرًا إداريًا، وهاجد هاني طبيباً للفريق، وشادي الجيلاني محللاً للأداء، ووجيه حسن عامل مهمات.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

أحمد موسى

قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر.. السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع «عبثي للغاية»

صورة أرشيفية

تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار صيفية مفاجئة.. والأرصاد تجيب عن نهاية الاضطراب

وزير العمل المهندس محمد جبران

وزير العمل محمد جبران: طارق عامل المزلقان نموذج للتفاني والإخلاص ويستحق التكريم على أعلى مستوى

بالصور

لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

مشروب الكورتيزول
ماذا يحدث عند شرب البابونج؟.. فوائد صحية مذهلة

ما هي فوائد البابونج الصحية
خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم

الرحم
السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

