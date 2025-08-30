الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

ينتظم اليوم، السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية.

وعقب المران، سيختار الجهاز الفني للفريق، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء المقبل.

ويفتقد الفريق في مباراة وادي دجلة لخدمات كل من نبيل عماد دونجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأحمد ربيع للإصابة.

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة في التاسعة مساء غد، الأحد، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.