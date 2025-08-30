نيوكاسل يونايتد يضم بديل إيزاك

أعلن نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، عن تعاقده مع المهاجم الألماني نيك فولتماده قادمًا من شتوتجارت في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.

ولكن وسائل الإعلام البريطانية أفادت بأنها تقدر بحوالي 93 مليون دولار.

رغم إتمام الصفقة، لم يتم قيد فولتماده في الوقت المحدد ليشارك في مباراة الفريق ضد ليدز يونايتد اليوم السبت، ليغيب عن الظهور الأول له مع نيوكاسل.

وتعد هذه الصفقة هي الأعلى في تاريخ النادي، متفوقة على صفقة ألكسندر إيزاك الذي انضم إلى نيوكاسل قبل 3 أعوام مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

فولتماده (23 عامًا) بدأ مسيرته في أكاديمية فيردر بريمن، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني في عام 2020، عندما كان يبلغ 17 عامًا، ثم انتقل إلى شتوتجارت في صفقة انتقال حر في صيف 2024 بعد نهاية عقده مع النادي السابق.

وانتقل إلى شتوتجارت في الصيف الماضي، وسجل 17 هدفًا في 33 مباراة بمختلف المسابقات.

وتأتي هذه الصفقة بعد الأنباء المتعلقة بـ ألكسندر إيزاك ورحيله إلى ليفربول، حيث يُحتمل أن تؤثر على مستقبله مع نيوكاسل بعد رفضه العودة إلى اللعب مع الفريق، وتعرض النادي لعرض أولي من ليفربول بقيمة 130 مليون يورو لشراء المهاجم الدولي.