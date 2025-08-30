قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
أحمد العيسوي: أواصل العمل بإخلاص في نقابة الموسيقيين لتحقيق النجاح

أحمد العيسوي
أحمد العيسوي
تقى الجيزاوي

وقع مؤخرا الاختيار على الفنان أحمد العيسوي ليكون وكيل ثانى لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بعد عامين من النجاح في لجنة العمل .
وأعرب الفنان أحمد العيسوي عن سعادته البالغة بتعيينه وكيلًا ثانيًا لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد جلسة إجرائية عُقدت مؤخرًا داخل النقابة.


وأكد العيسوي في تصريحات صحفية أنه يشعر بالفخر والثقة لتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى أن تعيينه يُعد تتويجًا لجهوده ومسيرته داخل النقابة، ومؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح في مهمته وخدمة أعضاء النقابة والارتقاء بالعمل النقابي.
وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية.

تشكيل اللجان الداخلية للنقابة المهن الموسيقية 

وأعلنت مؤخرا نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة بتشكيلها الجديد، وذلك فى إطار تنظيم العمل النقابى ووضع الهيكل الإداري لمجلس الإدارة، وجاء التشكيل كالتالي: الهيئة الإدارية العليا الوكيل الأول: الفنان حلمي عبد الباقي، الوكيل الثاني الفنان أحمد العيسوي، السكرتير العام الدكتور أحمد أبو المجد، السكرتير المساعد الفنانة نادية مصطفى.
لجنة العمل: برئاسة الدكتور علاء سلامة، وبوكالة كل من: الفنان محمد صبحي، الفنان منصور هندي، والفنان أيمن أمين.


مشرف الأقاليم: الفنان علي الشريعي.
لجنة الخدمات: وتضم كلاً من: منصور هندي، محمد صبحي، وأيمن أمين.
لجنة الإسكان: برئاسة الفنانة نادية مصطفى.
أمين الصندوق: خالد بيومي.
العلاقات العامة للشؤون الفنية: الفنانة نادية مصطفى.
لجنة الرحلات: وتتكون من: الفنانة نادية مصطفى، و محمد صبحي.
يأتي هذا التشكيل لبدء مهامه، بهدف تطوير العمل النقابي وخدمة أعضاء النقابة في مختلف المجالات.

