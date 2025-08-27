تعرف على تشكيل لجان نقابة المهن الموسيقية الجديد

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة، وأعلنت النقاب التشكيل الجديد فى كافة اللجان وهو بهدف تنظيم العمل النقابى.

وجاء التشكيل كالتالي: الهيئة الإدارية العليا الوكيل الأول: الفنان حلمي عبد الباقي، الوكيل الثاني الفنان أحمد العيسوي، السكرتير الدكتور أحمد أبو المجد، السكرتير المساعد الفنانة نادية مصطفى.

لجان نقابة المهن الموسيقية

تشكيل اللجان:

لجنة العمل: برئاسة الدكتور علاء سلامة، وبوكالة كل من: الفنان محمد صبحي، الفنان منصور هندي، والفنان أيمن أمين.

مشرف الأقاليم: الفنان علي الشريعي.

لجنة الخدمات: وتضم كلاً من: منصور هندي، محمد صبحي، وأيمن أمين.

لجنة الإسكان: برئاسة الفنانة نادية مصطفى.

أمين الصندوق: خالد بيومي.

العلاقات العامة للشؤون الفنية: الفنانة نادية مصطفى.

لجنة الرحلات: وتتكون من: الفنانة نادية مصطفى، و محمد صبحي.

يأتي هذا التشكيل لبدء مهامه، بهدف تطوير العمل النقابي وخدمة أعضاء النقابة في مختلف المجالات.