قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على تشكيل لجان نقابة المهن الموسيقية الجديد

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

 كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة، وأعلنت النقاب التشكيل الجديد فى كافة اللجان وهو بهدف تنظيم العمل النقابى. 

وجاء التشكيل كالتالي: الهيئة الإدارية العليا الوكيل الأول: الفنان حلمي عبد الباقي، الوكيل الثاني الفنان أحمد العيسوي، السكرتير الدكتور أحمد أبو المجد، السكرتير المساعد الفنانة نادية مصطفى.

لجان نقابة المهن الموسيقية 

تشكيل اللجان:

لجنة العمل: برئاسة الدكتور علاء سلامة، وبوكالة كل من: الفنان محمد صبحي، الفنان منصور هندي، والفنان أيمن أمين.

مشرف الأقاليم: الفنان علي الشريعي.

لجنة الخدمات: وتضم كلاً من: منصور هندي، محمد صبحي، وأيمن أمين.

لجنة الإسكان: برئاسة الفنانة نادية مصطفى.

أمين الصندوق: خالد بيومي.

العلاقات العامة للشؤون الفنية: الفنانة نادية مصطفى.

لجنة الرحلات: وتتكون من: الفنانة نادية مصطفى، و محمد صبحي.

يأتي هذا التشكيل لبدء مهامه، بهدف تطوير العمل النقابي وخدمة أعضاء النقابة في مختلف المجالات.

مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل نادية مصطفى نقابة الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصحة العالمية تحذر: الوضع الوبائي بغزة كارثي على الأجيال القادمة

وكاله

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخضع لحماية أمنية مشددة بعد تهديد إيراني

أرشيفية

الدفاع الروسية تعلن اعتراض 26 مسيرة أوكرانية

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد