فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن هيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة هيدي كرم بعيد ميلادها، التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى نالت إعجاب الجمهور وهي تتمتع بجمال طبيعي جعلها واحدة من النجمات اللواتي خطفن الأنظار. 

ونرصد أبرز المعلومات عن هيدي كرم:

- وُلدت الفنانة هيدي كرم في 27 أغسطس عام 1980 بالقاهرة، في حي شبرا.

- حصلت على بكالوريوس من قسم اللغة الفرنسية بكلية التجارة جامعة عين شمس.

- عملت كعارضة في عدد كبير من الإعلانات وأغاني الفيديو كليب، ثم اقتحمت مجال التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الدراما التلفزيونية.

- سُميت "هيدي" بسبب إعجاب والدتها بممثلة عالمية تُدعى هيدي لامار.

- عملت كمذيعة في قناة "إم بي سي" لمدة قصيرة، ثم اقتحمت عالم التمثيل من خلال ست كوم بعنوان "مارينا مارينا"، ولكنه لم يُعرض.

- تزوجت في سن صغيرة، حيث كانت لا تزال في 19 من عمرها، مما دفعها إلى الطلاق بعد زواج استمر حوالي 10 سنوات دون إبداء أسباب لذلك. فقامت برفع دعوى خلع ضد والد ابنها الوحيد "نديم".

- دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل "مارينا مارينا" الذي لم يُعرض.

- شاركت في مسلسلات مثل (بنت من شبرا، مصر الجديدة، أصحاب المقام الرفيع، العميل 1001)، كما قامت ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، منها (كان يوم حبك، ملك وكتابة، البلياتشو، نقطة رجوع).

- شاركت في بعض الكليبات الغنائية، منها: كليب "عيني" لهشام عباس وحميد الشاعري، وكليب "عايزة أعرف أنت مين" لسميرة سعيد.

هيدي كرم الفنانة هيدي كرم أعمال هيدي كرم أفلام هيدي كرم عيد ميلاد هيدي كرم

