«سيبوا الناس بجمالها».. صبري فواز يشيد بتصريحات والد الطفلة هايدي بعد لفتتها الإنسانية

علّق الفنان صبري فواز على تصرّف الطفلة هايدي ووالدها، بعد القصة التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فواز عبر حسابه على فيسبوك: “هايدي بنت جميلة وطيبة ومُتربية، وعملت خير. المواقع جريت عليهم يصورونهم ويجروا معهم لقاءات، ودي حاجة كويسة يشكروا عليها. والراجل، أبو هايدي، قال كلمة في منتهى الجمال: (أنا شايف إنها حاجة عادية)”.

وتابع: “مافيش أجمل من كده رد، خصوصًا لما ييجي من راجل طيب شريف يعرف يربي. ليه عايزين نشده لحواراتنا وترينداتنا ونخليه يفتي في حاجات مالوش علاقة بيها؟ سيبوا الناس بجمالها، دول آخر حاجة حلوة”.

وخطفت الطفلة الصغيرة «هايدي»، التي لا يتعدّى عمرها الثانية عشرة عامًا، قلوب الناس بتصرّفها الإنساني، بعدما قررت التنازل عن رغبتها الشخصية لمساعدة رجل مسن يجلس في الشارع.

وقالت هايدي، صاحبة ترند "كيس الشيبسي"، في حديثها لموقع صدى البلد: “كنت بجيب فطار ليا أنا وماما، شوفت الراجل الغلبان وصعب عليا، وقررت أديه آخر خمسة جنيه معايا”.

وأضافت: “قبل كده شوفت ست بتتشحت وصاحب السوبر ماركت زعقلها ومشيت زعلانه، فأديتها آخر عشرة جنيه معايا”.

وتابعت: “ماما وبابا علموني لو لقيت حد بينمر على حد، أزعّقه وأساعد الناس”.

وعن انتشار الفيديو، قالت: “ماكنتش أعرف إني هتشهر، لقيت ماما بتصحيني وبتقولي اتشهرتي والناس شافت عملتي إيه”.

واختتمت حديثها قائلة: “لو معانا فلوس وحد محتاجها، نساعد الناس، ولو مش معانا نقول لهم كلمة حلوة، حتى من غير ما نضايقهم أو نزعقلهم”.