قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟

ايدي طفلة الشيبسي
ايدي طفلة الشيبسي
أحمد أيمن

طفلة الشيبسي .. طفلة صغيرة بتعلّمنا درس كبير في الإنسانية.. شافت محتاج رجعت كيس الشيبسي وأدته الـ ٥ جنيه .. "البسمة الحقيقية مش في اللي عندنا لكن في اللي نقدمه للآخرين".

بهذه الكلمات تناولت صفحات السوشيال ميديا قصة الطفلة هايدي، والتي اشتهرت بـ طفلة الشيبسي، بعد موقف إنساني نبيل، تراجعت فيه عن شراء كيس شيبسي عندما رأت رجل مسن فمنتحه 5 جنيهات وآثرته على نفسها.

قصة طفلة الشيبسي 

تسجيل الكاميرات أمام محل سوبر ماركت أظهر الطفلة هايدي طفلة الشيبسي في الفيديو وهي تُعيد كيس "شيبسي" إلى صاحب محل تجاري، مفضلة الاحتفاظ بثمنه لتمنحه لرجل مسن يجلس في الشارع.

ولقي التصرف تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا، الذين أشادوا بما قامت به الطفلة، معتبرين أن ما فعلته يعكس قيم الإنسانية والتربية على العطاء منذ الصغر.

إشادة كبيرة على مواقع التواصل 

وبدأ رواد السوشيال ميديا ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مشاركة الفيديو بكثافة عبر صفحاتهم الشخصية، ومنهم من كتب عبارات يشيد فيها بتربية الطفلة ومدى حُسن أخلاقها وجميل صنيعها.

“يسلم اللي رباكي”.. بهذه الكلمة أشاد الكثيرون بما صنعت الطفلة وإيثارها الرجل المسن المحتاج على نفسها حيث لم يكلفها الأمر سوى الاستغناء عن “كيس شيبسي” قيمته 5 جنيها، لتمنحها للرجل المسن وتغادر دون ضجيج.

وكتب أحدهم: "يسلم اللي ربى يسلم اللي علم ، لقطة عفوية لطفلة مصرية قلبها مليان خير ومحبة للجميع ، تسببت في اجتياح السوشيال ميديا مع ملحمة من التعاطف والإعجاب بسلوك الطفلة ، والتي فضلت استرجاع كيس الشيبسي وأعطت الخمسة جنيهات التي كانت تمتلكها لعابر سبيل بعدما نظرت في وجه ورأت إنه يحتاج إلى الأموال أكثر من احتياجها لتناول كيس الشيبسي".

طفلة الشيبسي.. التريند اللي يستحق 

وقال أحدهم في وصف المشهد: دي هايدي .. طفلة جميلة .. راحت تشتري شيبسي وبعد ما جابته لقت شخص بيشحت .. رجعت كيس الشيبسي وادته الخمسه جنيه اللى معاها.

جري صاحب السوبر ماركت وراها علشان يديها الشيبسي رفضت وقالتله " بابا ربنا يخليه ليا مش حارمني من حاجة" ... ونعمه التربية ياهايدي يابخت ياوالدها عندك بنت تشرف🥰 أهو انتى اكتر شخص يستحق يبقى ترند".

ولم يكن رد فعل والد الطفلة هايدي على انتشار الدعوات لها سوى التعبير عن فرحته بحصاد تربيته لها قائلًا: بكيت من الفرحة.

طفلة الشيبسي علمتنا معنى الرحمة 

وكتب آخر: ما شاء الله تبارك الله، طفلة صغيرة تركت الشيبسي علشان تطعم راجل غلبان .. درس للكبار قبل الصغار ويعلّم الكبار معنى الرحمة.

وقال ثالث: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الموقـف ده لـولا انه متصور مكانش حد هيصدق كـم اللطافـة والايثار على النفس اللي فيه من طفلة !.

البنت الجميلة دي مش معاها غير خمسة جنيه وبعد ما اخدت كيس الشيبسي وداخلة تحاسب لقيت راجل مسن معدي محتاج.. راحت رجعت كيس الشيبسي وادتله الخمسة جنيه.

صاحب المكان شايف الموقف في الكاميرات نده على البنت وقالها خدي كيس الشيبسي مرضتش تاخده وقالتله شكرا .. شكرا ليكي إنتي شكرا للي ربوكي.

 


 

طفلة الشيبسي الطفلة هايدي تريند طفلة الشيبسي والد طفلة الشيبسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

ترشيحاتنا

البريد المصري

البريد المصري يعزز مشاركته بمهرجان العلمين للعام الثالث بسيارات متنقلة

الدواجن

منتجي الدواجن: تكاليف المزارع والكرتون رفعت سعر البيض

الصحفي محمد الباز

الباز: اعتقال "ميدو" في لندن يكشف الوجه القبيح للسياسة البريطانية

بالصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

عثمان أبو لبن وزوجته
عثمان أبو لبن وزوجته
عثمان أبو لبن وزوجته

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد