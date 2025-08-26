علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟

طفلة الشيبسي .. طفلة صغيرة بتعلّمنا درس كبير في الإنسانية.. شافت محتاج رجعت كيس الشيبسي وأدته الـ ٥ جنيه .. "البسمة الحقيقية مش في اللي عندنا لكن في اللي نقدمه للآخرين".

بهذه الكلمات تناولت صفحات السوشيال ميديا قصة الطفلة هايدي، والتي اشتهرت بـ طفلة الشيبسي، بعد موقف إنساني نبيل، تراجعت فيه عن شراء كيس شيبسي عندما رأت رجل مسن فمنتحه 5 جنيهات وآثرته على نفسها.

قصة طفلة الشيبسي

تسجيل الكاميرات أمام محل سوبر ماركت أظهر الطفلة هايدي طفلة الشيبسي في الفيديو وهي تُعيد كيس "شيبسي" إلى صاحب محل تجاري، مفضلة الاحتفاظ بثمنه لتمنحه لرجل مسن يجلس في الشارع.

ولقي التصرف تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا، الذين أشادوا بما قامت به الطفلة، معتبرين أن ما فعلته يعكس قيم الإنسانية والتربية على العطاء منذ الصغر.

إشادة كبيرة على مواقع التواصل

وبدأ رواد السوشيال ميديا ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مشاركة الفيديو بكثافة عبر صفحاتهم الشخصية، ومنهم من كتب عبارات يشيد فيها بتربية الطفلة ومدى حُسن أخلاقها وجميل صنيعها.

“يسلم اللي رباكي”.. بهذه الكلمة أشاد الكثيرون بما صنعت الطفلة وإيثارها الرجل المسن المحتاج على نفسها حيث لم يكلفها الأمر سوى الاستغناء عن “كيس شيبسي” قيمته 5 جنيها، لتمنحها للرجل المسن وتغادر دون ضجيج.

وكتب أحدهم: "يسلم اللي ربى يسلم اللي علم ، لقطة عفوية لطفلة مصرية قلبها مليان خير ومحبة للجميع ، تسببت في اجتياح السوشيال ميديا مع ملحمة من التعاطف والإعجاب بسلوك الطفلة ، والتي فضلت استرجاع كيس الشيبسي وأعطت الخمسة جنيهات التي كانت تمتلكها لعابر سبيل بعدما نظرت في وجه ورأت إنه يحتاج إلى الأموال أكثر من احتياجها لتناول كيس الشيبسي".

طفلة الشيبسي.. التريند اللي يستحق

وقال أحدهم في وصف المشهد: دي هايدي .. طفلة جميلة .. راحت تشتري شيبسي وبعد ما جابته لقت شخص بيشحت .. رجعت كيس الشيبسي وادته الخمسه جنيه اللى معاها.

جري صاحب السوبر ماركت وراها علشان يديها الشيبسي رفضت وقالتله " بابا ربنا يخليه ليا مش حارمني من حاجة" ... ونعمه التربية ياهايدي يابخت ياوالدها عندك بنت تشرف أهو انتى اكتر شخص يستحق يبقى ترند".

ولم يكن رد فعل والد الطفلة هايدي على انتشار الدعوات لها سوى التعبير عن فرحته بحصاد تربيته لها قائلًا: بكيت من الفرحة.

طفلة الشيبسي علمتنا معنى الرحمة

وكتب آخر: ما شاء الله تبارك الله، طفلة صغيرة تركت الشيبسي علشان تطعم راجل غلبان .. درس للكبار قبل الصغار ويعلّم الكبار معنى الرحمة.

وقال ثالث: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الموقـف ده لـولا انه متصور مكانش حد هيصدق كـم اللطافـة والايثار على النفس اللي فيه من طفلة !.

البنت الجميلة دي مش معاها غير خمسة جنيه وبعد ما اخدت كيس الشيبسي وداخلة تحاسب لقيت راجل مسن معدي محتاج.. راحت رجعت كيس الشيبسي وادتله الخمسة جنيه.

صاحب المكان شايف الموقف في الكاميرات نده على البنت وقالها خدي كيس الشيبسي مرضتش تاخده وقالتله شكرا .. شكرا ليكي إنتي شكرا للي ربوكي.



