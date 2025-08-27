"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك

أثار المخرج محمد رشاد الجدل بعد تعليقه على حالة النقاش التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول انتشار ارتداء بعض النجوم وصناع الفن في مصر للحُلي وتحديدًا "الحلق".



وقال رشاد في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن التركيز على هذه الأمور يعكس "تفاهة"، مضيفًا: "ما أتفه الشعوب اللي تهتم إن ممثل يلبس حلق لدرجة إنه يبقى خبر في الصحف، والغريب والعجيب إن نظرتنا لما هو أنثوي أو ذكوري نظرة غربية تمامًا".



وأوضح أن ارتداء الأقراط ليس جديدًا على المجتمعات المصرية، بل يمتد إلى عصور مصر القديمة وحتى القرن التاسع عشر، حيث كان مرتبطًا بمكانة الرجل وسلطته وفي بعض الأحيان بفحولته وجرأته.



وأشار رشاد إلى أن النظرة السلبية لارتداء الرجال للحُلي جاءت نتيجة التأثر بالثقافة الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى والثورة الصناعية، حيث اختفت المظاهر المبهرجة للرجال مثل الشعر الطويل والحلقان، وأصبحت مرتبطة بالنساء والأنوثة.



وأضاف أن هذه الصورة انتقلت إلى المجتمعات العربية نتيجة الاستعمار الأوروبي المباشر والثقافي، مؤكدًا أن كثيرًا من المفاهيم، مثل فستان الزفاف الأبيض، هي أفكار غربية الأصل دخلت إلى ثقافتنا.



واختتم رشاد حديثه قائلًا: "يا جماعة بالله عليكم، اخرسوا شوية، واقروا لكم كتابين، وخليكم في حالكم. اللي يلبس حلق يلبس، واللي يقلع يقلع".