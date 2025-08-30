قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره
توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب
الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة
خبير تربوي يكشف أسباب الهجوم على نظام البكالوريا المصرية
قبل إعلان النتيجة رسيما.. مؤشرات مهمة لجميع كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
ننشر صور انقلاب القطار 1935 الروسي المكيف قرب الضبعة واستدعاء الأوناش
أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
بدء الدراسة بـ7 كليات.. وزير التعليم العالي يفتتح جامعة السادات الأهلية
فن وثقافة

شكرا على دعمك اللي مفيش زيه.. هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ليلى زاهر وزوجها
ليلى زاهر وزوجها
يارا أمين

احتفل المنتج هشام جمال  بعيد ميلاد زوجته الفنانة ليلى زاهر، حيث شارك متابعيه، عدة صور تجمعهما سويًا بها لقطات وذكريات جمعت بينهما، ووجه لها رسالة طويلة يعبر فيها عن حبه لها.

وكتبت هشام جمال عبر حسابها على إنستجرام: "نستكشف الحياة سوا
نجري ورا أحلامنا ونحققها، وأنا بشوفك بتنجحي بكل فخر شكرا على دعمك اللي مفيش زيه كل سنة وأنتي طيبة يا مراتي وحب حياتي".

وكشفت الفنانة ليلي أحمد زاهر، تفاصيل شخصيتها في حكاية "هند" التي تعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" علي قناة Dmc ومنصة Watch it الرقمية، بدءا من يوم السبت المقبل 30 اغسطس الجاري.

وشاركت ليلي أحمد زاهر صورة مع هند عبدالله مؤلفة العمل وبطلة حكاية هند الحقيقية علي حسابها علي "انستجرام" وقالت: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي هند البطلة اللي أنا بعمل شخصيتها وبنحكي حكايتها الصعبة جدا والمؤلمة جدا جدا".

وأضافت: “هند مرت بتجربة مش سهل أن أي حد يخرج منها بخير، لكن هي عدت وركزت في اللي بتحبه وحولت معانتها لقصة مسلسل أنا محظوظة إني بعمله علشان يكون قصة نساعد بيها بنات تانية”.

واختتمت: “أنا أسفة إنك مريتي بالوجع ده، وفخورة بيكي أوي إنك عديتيه.. ويا رب حياتك كلها تبقى فرح وسعادة ونجاحات زي ما تستحقي، متحمسة قوي تشوفوا قصة هند ويا رب تعجبكم”.

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، ويعرض علي قناة dmc ومنصة watch it.

