كنا بنهزر .. المتهمون بضرب شخص أثناء سيرهم بدراجة نارية يعترفون بالواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على أحد المارة بالضرب حال سيرهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة طالب ، وعامل مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.