المأكولات فى المجتمع المصرى القديم محاضرة بـ متحف أخناتون

نظم متحف أخناتون محاضرة بعنوان "المأكولات فى المجتمع المصرى القديم" ،وذلك ضمن برنامج " الحياة الإجتماعية في مصر القديمة".



أوضحت إدارة متحف أخناتون ، أن ذلك يأتي في إطار حرص متحف أخناتون علي التواصل المجتمعي ونشر الوعي الأثري والثقافي لإستكمال النشاط الصيفي مع مكتبة مصر العامة .



أشارت إدارة المتحف، إلى أن المحاضرة شملت ورشة عمل لبعض المأكولات بالصلصال ،وقد لاقت استحسان الأطفال المشاركين ،وشهدت إثراء التفاعل مع جميع الحضور.

ويقوم متحف أخناتون ،بالعديد من الفعاليات الهامة ، تستهدف السائحين والمصريين ،بالإضافة إلى أنشطة تثقيفية للأطفال.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ،وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى ادارى ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.