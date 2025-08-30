الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الإصابات في حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان في القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابا، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأوضحت الوزارة، أن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا، إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات مطروح والمحافظات المجاورة، والدفع بأطقم طبية؛ لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.

وأكدت الوزارة تقديم كل الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

بيان رسمي من وزارة الصحة عن حادث انقلاب عربات قطار بمطروح

وفي وقت سابق تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.

ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

ووفقًا للتقارير الأولية، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 إلى مستشفى رأس الحكمة.

وتواصل الفرق الطبية تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، تم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي. وستوافي الوزارة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.