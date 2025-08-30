حادث انقلاب قطار مطروح| الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المنطقة

كشفت وزارة الصحة عن الحصيلة المبدئية لـ حادث انقلاب قطار مطروح، مشيرة إلى وجود 3 وفيات و54 مصابا.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة مطروح، وأسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.

ووجه الوزير، نائبه، الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث؛ للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين.

وأصدر الوزير، تعليماته، برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

حادث قطار مطروح

ووفقًا للتقارير الأولية، تم نقل 33 من المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 إلى مستشفى رأس الحكمة.

تقييم الحالة الصحية للمصابين

تواصل الفرق الطبية، تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كل احتياجات الدم ومشتقاته؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، تحت تصرف النيابة العامة.

حادث قطار مطروح

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير كل أوجه الدعم الطبي والإسعافي، وأنها ستوافي الوزارة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

حادث قطار مطروح

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.