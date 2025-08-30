حادث قطار مطروح اليوم.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين والوزير يتوعد المتسببين

حادث قطار مطروح يبحث الكثير عن تفاصيله حيث شهدت المحافظة حادث مروع اليوم السبت، الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة 3:30 عصرا.

حادث قطار مطروح اليوم

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل حادث قطار مطروح اليوم الذي وقع إذ خرجت 7 عربات من قطار رقم 1935 عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال في نطاق محافظة مطروح، ما أسفر عن انقلاب عربتين، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين.

حادث قطار مطروح اليوم

القطار كان في طريقه من مطروح إلى القاهرة، وهو ما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل مفاجئ في المنطقة.

قطار مطروح.. رفع آثار الحادث وإعادة الحركة

على الفور، وبناءً على تعليمات الهيئة، توجهت الأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث في محاولة لإزالة آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت ممكن

وبدأت عملية رفع العربات المتضررة ومعالجة الهبوط في السكة الحديدية بشكل عاجل، حيث جرى استدعاء الأوناش اللازمة لذلك.

تداعيات الحادث على حركة القطارات

توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك، مما أثر بشكل كبير على حركة النقل في المنطقة.

كان من المقرر أن يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة كرحلة رقم 1936، إلا أن الحادث أدى إلى تعطيل المسار وإيقاف حركة القطارات بالكامل.

حادث قطار مطروح اليوم

محافظة مطروح تتحرك

وبعد تلقي البلاغ عن الحادث، قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

وجه فور وصوله، بتحريك 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة، أقرب المستشفيات إلى موقع الحادث.

كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الميدانية، مع التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة مثل الدم والأدوية اللازمة لعلاج المصابين، وأكد على توفير الأطباء والتمريض اللازمين لمواكبة عدد المصابين.

حصيلة حادث قطار مطروح

أعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق عن حصيلة مبدئية للحادث والتي أشارت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين.

من بين المصابين، كانت هناك بعض الحالات التي تعرضت لإصابات خطيرة، بينما تم التعامل مع حالات أخرى في حالة مستقرة.

حادث قطار مطروح اليوم

تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، في حين تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وأرسلت 30 سيارة إسعاف مجهزة لإجلاء المصابين ونقلهم بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات المتخصصة.

جهود وزارة الصحة في حادث قطار مطروح

في إطار متابعة تداعيات الحادث، تواصل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة فحص وتقييم الحالة الصحية للمصابيم ، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه يتابع الحادث لحظة بلحظة.

كما أصدر تعليماته بتوفير كافة احتياجات الدم والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

حادث قطار مطروح اليوم

وأضاف الوزير أن المستشفيات تعمل على تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج المناسب للمصابين.

وزارة النقل تعزي في ضحايا حادث قطار مطروح

من جانبها، تقدمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي لعائلات المتوفين، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة أنها تواصل متابعة تطورات الحادث، وأن الجهود مستمرة لاستعادة الحركة على الخطوط المتأثرة.

حادث قطار مطروح اليوم

محاسبة المتسببين في حادث مطروح

في أعقاب الحادث، أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهاته بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

أكد الوزير في تصريحاته أن اللجنة ستحقق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

كما شدد على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على أي شخص يثبت تقصيره في الحادث، مع الفصل الفوري لكل من يثبت تقصيره.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الهيئة لن تتهاون في محاسبة أي شخص كان له دور في الحادث، وأن هناك متابعة دقيقة لأعمال اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث.

تزايد جهود النقل والإسعاف

من جهتها، أرسلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعزيزات إضافية من فرق الإسعاف والهندسة الميكانيكية والإنقاذ، بما يعزز من قدرة الهيئة على التعامل مع الحادث بشكل فعال.

التضامن تدخل على الخط

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تعرض عربات قطار قادم من مطروح، في الاتجاه إلى القاهرة للانقلاب، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

حادث قطار مطروح اليوم

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.



وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.