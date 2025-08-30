قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حادث قطار مطروح اليوم.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين والوزير يتوعد المتسببين

حادث قطار مطروح اليوم.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين والوزير يتوعد المتسببين
حادث قطار مطروح اليوم.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين والوزير يتوعد المتسببين
عبد العزيز جمال

حادث قطار مطروح يبحث الكثير عن تفاصيله حيث شهدت المحافظة حادث مروع اليوم السبت، الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة 3:30 عصرا. 

حادث قطار مطروح اليوم

 وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل حادث قطار مطروح اليوم الذي وقع إذ خرجت 7 عربات من قطار رقم 1935 عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال في نطاق محافظة مطروح، ما أسفر عن انقلاب عربتين، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين.

حادث قطار مطروح اليوم

 القطار كان في طريقه من مطروح إلى القاهرة، وهو ما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل مفاجئ في المنطقة.

قطار مطروح.. رفع آثار الحادث وإعادة الحركة

على الفور، وبناءً على تعليمات الهيئة، توجهت الأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث في محاولة لإزالة آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت ممكن

وبدأت عملية رفع العربات المتضررة ومعالجة الهبوط في السكة الحديدية بشكل عاجل، حيث جرى استدعاء الأوناش اللازمة لذلك.

تداعيات الحادث على حركة القطارات

توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك، مما أثر بشكل كبير على حركة النقل في المنطقة. 

كان من المقرر أن يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة كرحلة رقم 1936، إلا أن الحادث أدى إلى تعطيل المسار وإيقاف حركة القطارات بالكامل.

حادث قطار مطروح اليوم

محافظة مطروح تتحرك

وبعد تلقي البلاغ عن الحادث، قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع على أرض الواقع. 

وجه فور وصوله،  بتحريك 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة، أقرب المستشفيات إلى موقع الحادث.

كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الميدانية، مع التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة مثل الدم والأدوية اللازمة لعلاج المصابين، وأكد على توفير الأطباء والتمريض اللازمين لمواكبة عدد المصابين.

حصيلة حادث قطار مطروح 

أعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق عن حصيلة مبدئية للحادث والتي أشارت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين. 

من بين المصابين، كانت هناك بعض الحالات التي تعرضت لإصابات خطيرة، بينما تم التعامل مع حالات أخرى في حالة مستقرة. 

حادث قطار مطروح اليوم

تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، في حين تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وأرسلت 30 سيارة إسعاف مجهزة لإجلاء المصابين ونقلهم بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات المتخصصة.

جهود وزارة الصحة في حادث قطار مطروح 

في إطار متابعة تداعيات الحادث، تواصل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة فحص وتقييم الحالة الصحية للمصابيم ، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه يتابع الحادث لحظة بلحظة.

 كما أصدر تعليماته بتوفير كافة احتياجات الدم والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

حادث قطار مطروح اليوم

 وأضاف الوزير أن المستشفيات تعمل على تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج المناسب للمصابين.

وزارة النقل تعزي في ضحايا حادث قطار مطروح

من جانبها، تقدمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي لعائلات المتوفين، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. 

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة أنها تواصل متابعة تطورات الحادث، وأن الجهود مستمرة لاستعادة الحركة على الخطوط المتأثرة.

حادث قطار مطروح اليوم

محاسبة المتسببين في حادث مطروح 

في أعقاب الحادث، أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهاته بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

أكد الوزير  في تصريحاته أن اللجنة ستحقق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

كما شدد على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على أي شخص يثبت تقصيره في الحادث، مع الفصل الفوري لكل من يثبت تقصيره.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الهيئة لن تتهاون في محاسبة أي شخص كان له دور في الحادث، وأن هناك متابعة دقيقة لأعمال اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث.

تزايد جهود النقل والإسعاف

من جهتها، أرسلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعزيزات إضافية من فرق الإسعاف والهندسة الميكانيكية والإنقاذ، بما يعزز من قدرة الهيئة على التعامل مع الحادث بشكل فعال.

التضامن تدخل على الخط 

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تعرض عربات قطار قادم من مطروح، في الاتجاه إلى القاهرة للانقلاب، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

حادث قطار مطروح اليوم

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.


وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

قطار مطروح حادث قطار مطروح قطار حادث قطار مطروح اليوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر محافظة مطروح حصيلة حادث قطار مطروح ضحايا حادث قطار مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب
مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد