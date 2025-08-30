تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة

تواصل فرق هندسة السكة الحديد، مدعومة بأوناش الرفع، إنقاذ ركاب القطار والعمل على إعادة العربات المتضررة إلى مسارها تمهيدًا لاستئناف الحركة، بعد انقلاب قطار على خط مطروح – محرم بك، وخروج عربات قطار رقم 1935 "روسي مكيف" عن مسارها في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال إثر بسبب هبوط فى السكة.

القطار كان في رحلته على خط مطروح – محرم بك، على أن يستكمل لاحقًا كرحلة رقم 1936 من محرم بك إلى القاهرة، إلا أنه فور وقوع الحادث تم استدعاء الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للتعامل مع مشكلة الهبوط في السكة الحديدية ومعالجتها.

وانقلب القطار بالقرب من مدينة الضبعة بين قريتي زاوية العوامة وسواني جابر، وهرع أهالي المنطقة لإنقاذ الركاب، كما وصلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

ويتابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حادث خروج القطار عن مساره بخط مطروح–محرم بك عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال بالقرب من مدينة الضبعة، وفق مصادر لموقع صدى البلد الإخباري.

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات ومصابين، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وطلب الوزير تقارير فنية عاجلة حول أسباب الحادث، ووجّه بتقديم الدعم اللازم لسرعة عودة تشغيل حركة القطارات والاطمئنان على حالة المصابين.