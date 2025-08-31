قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج؟.. الإفتاء تجيب

متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج
متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج
شيماء جمال

متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية.


وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن عدة المطلقة تكون من تاريخ النطق بحكم طلاقها في المحكمة وليس من تاريخ غياب الزوج.

عدة المطلقة وأحكامها

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.

متى تسقط عدة المطلقة

وأوضح أنه يحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو إرتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة .

وأضاف أنه ولابد مراعاة القواعد من النساء أنه إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الإلتزام بالضوابط الشرعية .

كما أوضح أبوبكر، أن العدة هي المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة ،ويجب على المرأة أن تنتظر فيها حتى تنقضي .

وقال خلال برنامج “ إني قريب ” على قناة النهار أن هناك بعض العلماء يرون أن الحكمة من العدة هي براءة الرحم فقط ولكن هذا جزء فقط فهناك شق آخر للحكمة من العدة وهو تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره.

وأوضح أن معني تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره أن الزوجة عند الفراق أوم الموت يكون عقلها مشغول وقلبها مكسور فالإسلام وضع العدة ليعطي المرأة فرصة أن تستبرأ رحمها وأيضا تسترجع ما فات منها كما أنه يعطي فرصة في حالة الطلاق للطرفين أن يراجعوا أنفسهم في هذا القرار ،مؤكدا أن هذا ينطبق على الزوج والزوجة .

وأشار الى أن العدة للمطلقة ثلاثة دورات وليست ثلاثة شهور ، مشيرا الي أنها تكون ثلاثة شهور في حالتين فقط عند المراة الكبيرة فالسن التي لا تحيض أو المرأة الصغيرة في السن التى لم تحيض بعد .

غياب الزوج عدة المطلقة بسبب غياب الزوج متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج الإفتاء عدة المطلقة العدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بحضور كامل العدد .. نانسي عجرم تتألق في العلمين الجديدة

ليلى علوي

لوك جذاب.. أحدث ظهور لـ ليلى علوي على إنستجرام

بوسي

بفستان وردي..أحدث ظهور لـ بوسي من إجازتها الصيفية

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد