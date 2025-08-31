متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج؟.. الإفتاء تجيب

متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية.



وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن عدة المطلقة تكون من تاريخ النطق بحكم طلاقها في المحكمة وليس من تاريخ غياب الزوج.

عدة المطلقة وأحكامها

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.

متى تسقط عدة المطلقة

وأوضح أنه يحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو إرتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة .

وأضاف أنه ولابد مراعاة القواعد من النساء أنه إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الإلتزام بالضوابط الشرعية .

كما أوضح أبوبكر، أن العدة هي المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة ،ويجب على المرأة أن تنتظر فيها حتى تنقضي .

وقال خلال برنامج “ إني قريب ” على قناة النهار أن هناك بعض العلماء يرون أن الحكمة من العدة هي براءة الرحم فقط ولكن هذا جزء فقط فهناك شق آخر للحكمة من العدة وهو تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره.

وأوضح أن معني تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره أن الزوجة عند الفراق أوم الموت يكون عقلها مشغول وقلبها مكسور فالإسلام وضع العدة ليعطي المرأة فرصة أن تستبرأ رحمها وأيضا تسترجع ما فات منها كما أنه يعطي فرصة في حالة الطلاق للطرفين أن يراجعوا أنفسهم في هذا القرار ،مؤكدا أن هذا ينطبق على الزوج والزوجة .

وأشار الى أن العدة للمطلقة ثلاثة دورات وليست ثلاثة شهور ، مشيرا الي أنها تكون ثلاثة شهور في حالتين فقط عند المراة الكبيرة فالسن التي لا تحيض أو المرأة الصغيرة في السن التى لم تحيض بعد .