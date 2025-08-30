قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات.. الإفتاء توضح

ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات
ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لما كانت جمعيتنا تعتمد في تقديم خدماتها وتفعيل مشروعاتها على تبرعات أهل البر والخير، وحيث إن أموال تبرعاتهم منها الصدقات والهبات وزكاة المال، فإنا نستفسر من فضيلتكم؛ حرصًا منا على تحقيق الصرف وفقًا للأصول الشرعية عن: هل يلزم التفريق بين الصدقات وأموال الزكاة؟ وما هي المصارف الشرعية لكلٍّ في حال الاختلاف؟ وهل يجوز لنا توجيه أموال الزكاة أو الصدقات على بناء مسجد الجمعية ومجمعها الخدمي؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: بناءً على ما ورد في السؤال فنفيد بأنه:
1- يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة، ومنها مصارف كلٍّ، وهو ما يَخُصُّ جمعيتكم في هذا المقام.


2- مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة؛ فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وهذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة.


3- أما عن بناء مسجد الجمعية ومجمعها الخدمي فهو إنما يكون من الصدقات لا من الزكاة؛ لأن الزكاة للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد؛ أي إن الأصل في الزكاة كفاية الفقراء والمحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن السابق ذكرُه، وقد اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وهذا لا يوجد في بناء المساجد أو المجمعات الخِدمية؛ ولذلك فالأصل في بنائها أن يكون من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة.

الزكاة الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات الصدقات أموال الزكاة مصرف الزكاة مصرف الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

بعد تحذيرات النقل للمواطنين.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبات قانون السكة الحديد

أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

حقوق النواب: مبادرة “بداية آمنة” خطوة مهمة للحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية

موظفون

فصل الموظف من عمله في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية

بالصور

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد