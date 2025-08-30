قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة.. شيخ الأزهر يجيب

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة
حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقال: إن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من سيدة تقول فيه: "زوجي ثري جدًا وله ابنة واحدة، لكنه لا ينفق على تعليمها، فهل يجوز لي أن أعلمها من زكوات أموال المزكين؟".

وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن الكريم: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وتؤكد السنة النبوية على وجوب تعليم الأبناء. 

فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات فعلمهن وأدبهن وصبر على لأوائهن وضرائهن دخل الجنة".

وأضاف لاشين أنه من الواجب على الأب النفقة على أبنائه، وخاصة فيما يتعلق بتعليمهم، وإذا امتنع الأب عن ذلك فقد يكون له وجهة نظر قد تختلف من منطقة إلى أخرى، خاصة في الريف.

 ومع ذلك، يجب توعية الوالد بأن الشرع أوجب تعليم الذكور والإناث على حد سواء، كما جاء في الحديث الشريف: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".

وتابع: إذا ثبت أن الأب يتقاعس عن أداء واجبه في تعليم ابنته رغم تحذيراته، فإنه يكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وبخصوص السؤال، أشار لاشين إلى أنه لا يجوز للأم أن تصرف على تعليم ابنتها من زكاة أموال المزكين، حيث إن الزكاة لا تُعطى إلا لأحد الأصناف الثمانية التي وردت في القرآن.

وأنهى لاشين إجابته قائلاً: "إذا لم تجد الجلسة العرفية مع الزوج نفعًا، يمكن للأم رفع دعوى قضائية ليتم إجبار الزوج على دفع نفقات تعليم ابنته، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

