الدوري الإنجليزي| إيفرتون يهزم وولفرهامبتون.. وبرينتفورد يخسر من سندرلاند

فاز فريق إيفرتون على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 3-2، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية إيفرتون عن طريق بيتو وندياي وكيرنان هال في الدقائق 7، 33، 55.

فيما جاءت ثنائية وولفرهامبتون عن طريق هوانج هي تشان ورودريجيز جوميز في الدقيقتين 21، 79.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إيفرتون المركز الخامس برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز 19 بدون نقاط.

وفي لقاء آخر، خسر فريق برينتفورد من الصاعد حديثًا سندرلاند، بهدفين مقابل هدف، في إطار نفس الجولة.

وجاءت ثنائية سندرلاند عن طريق إنزو لي من ركلة جزاء وويلسون في الدقيقتين 82، 90+6.

فيما جاء هدف برينتفورد عن طريق تياجو في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سندرلاند المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز 12 برصيد 3 نقاط.