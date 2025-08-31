أحمد ياسر: يورتشتيتش «أدى علقة كروية» لـ ريبيرو

طالب أحمد ياسر، نجم المصري البورسعيدي السابق، برحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.

وقال ياسر في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON: “بيراميدز أفضل من الأهلي، وكفاية على ريبيرو. يورتشيتش لقّن ريبيرو درسًا قاسيًا، ولا توجد أي ملامح واضحة للفريق”.

وأضاف: “الأهلي افتقد شخصيته أمام بيراميدز، ولاعبو الفريق غير مدركين لتواجدهم داخل النادي. ريبيرو خذل جماهير الأهلي”.

وتابع: “الأهلي بلا أي لمسة فنية، وريبيرو لم يأتِ للأهلي من أجل الفوز على فاركو فقط. أما الشناوي فلا يُسأل عن أي من أهداف بيراميدز”.