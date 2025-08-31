طريقة عمل العجوة من البلح الناشف والطري

ينتشر البلح بشكل كبير في الأسواق ولذلك يمكن أن تصنع العجوة بالمنزل بالبلح الطري أو الناشف واليكم طريقة عمل العجوة من البلح

المكونات



1/2 كيلو تمر جاف

مياه ساخنة أو مغلية

ملعقه كبيرة سمن بلدي أو زبده نيوزلاندي

سمسم محمص

عمل العجوة من البلح الناشف

الخطوات:

احضري التمر الناشف وضعيه في إناء عميق.

سخني الماء حتى الغليان ثم ضفيها على التمر حتى تغطيه.

اتركي التمر منقوع لمدة 15 دقيقة في الماء الساخن.

اخلي التمر من النواة ثم انقعيه مرة أخرى في الماء الساخن لمدة 10 دقائق.

صفي التمر في مصفاة واتركيه جانبًا ليخرج كل الماء الزائد.

ضيفي كمية بسيطة من التمر في الكبة أو المطحنة وقومي بطحنه للحصول على عجينة لينة، وكرري الأمر حتى تنتهي من الكمية الموجودة لديك. الآن حصلتي على عجينة العجوة.

قومي بتسخين مقلاة على النار وضعي فيها ملعقة كبيرة من السمن البلدي ثم ضيفي العجوة وقلبي حتى يصبح لونها أقرب للأحمر.

اغلقي النار ورشي قليل من السمسم وقلبي العجوة حتى تبرد قليلًا، ثم ابدئي بعجنها لتتماسك.

والآن يمكنك استخدام العجوة في إعداد وصفات أخرى وحشوات المخبوزات ويمكنك حفظها في الفريزر لحين الاستخدام.



طريقة عمل العجوة من التمر الطري



المكونات

2 كيلو بلح أسود

2 ملعقة زبدة نيوزلاندي

1/2 كوب ماء



طريقة التحضير:

ازيلي قشور البلح الأسود والنواة.

في وعاء كبير على النار ذوبي الزبدة ثم ضعي كمية البلح وقلبي باستمرار لمدة 5 دقائق حتى يصبح طري وناضج.

ضيفي 1/2 كوب من الماء واتركي البلح على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.

ارفعي القدر واتركي البلح يبرد. احضري الكبة أو مطحنة الطعام وضعي بها قليل من البلح مرة بعد أخرى، للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.

افردي عجينة العجوة ثم جمعيها للمرة الأخيرة وضعيها في الثلاجة لحين الاستخدام.