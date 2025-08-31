سرقوها وصهروها .. قرار عاجل ضد عصابة اللوحات المعدنية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة سرقة اللوحات المعدنية فى الجيزة .

الأجهزة الأمنية

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة لوحات معدنية لإحدى السيارات.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ملاكى ، سارية التراخيص") ملك (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة بشتيل بالجيزة) وباستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ ١٧ الجارى اكتشف فقده اللوحة الأمامية للسيارة خاصته وقام باستبدالها من وحدة المرور التابع لها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية) ، وبمواجهته قرر بتصريفها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم الوراق) "أمكن ضبطه" وبسؤاله إعترف بقيامه بصهرها تمهيداً لبيعها كخردة ، كما ضُبط بحوزته لوحتين معدنيتين خاصتين بسيارتين ملاكى أخرتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة سرقة خدمة الانترنت

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.