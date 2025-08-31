قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينهم شقيقان متوفيان .. ننشر أسماء ضحايا حادث قطار ركاب مطروح

حادث قطار الضبعة
حادث قطار الضبعة
ايمن محمود

حصل صدى البلد   على أسماء ضحايا حادث   انقلاب قطار ركاب مطروح  والذى أسفر عنه مصرع 3   واصابة 103 أشخاص.

واستقبل مستشفى  الضبعة   3 وفيات وهم محمد م.ا (16 عامًا) ونرمين م.ا (27 عامًا)، وراغب .ا ر 35 عامًا.

كما استقبل  مستشفى الضبعة ورأس الحكمة المصابين وهم 

  1.   ياسمين مختار شحاته - : 20 -سنة  : القاهرة 
  2.   بسملة خالد أحمد -  10 سنوات  : القاهرة
  3. دنيا مختار شحاتة -  26 -سنة  : القاهرة 
  4. : أروى خالد أحمد -  6 سنوات  القاهرة  
  5.  سعدية أحمد عبدالفتاح - : 48 - سنة : القاهرة  
  6. داليا عبدالمحسن إبراهيم - : 39 - سنة : القاهرة  
  7. : محمد صلاح رجب - : 18 - سنة : القاهرة  
  8. : أميرة مجدي عبدالخالق - : 37 - سنة : القاهرة  
  9. هديه مصطفى سعد - : 5 - سنوات : الجيزة  
  10.  أسماء جمعة حسن - : 33 - سنة : الجيزة  
  11.  أحمد جوده عبدالله - : 21 - سنة : بني سويف  
  12. عبدالهادي راغب سعد - : 12 - سنة 
  13. : المنوفية -  محمد خيري محمد - : 31  سنة: القاهرة  
  14. مروة خيري محمد - : 20 - سنة : القاهرة  
  15. محمد السيد أحمد حسنين -  57 - سنة: الشرقية 
  16. : ندى محمود يوسف - : 24 سنة : المنوفية  
  17.  أحمد خالد عبدالرازق -  31 - سنة : بنها  
  18.  هالة هاني جمال -  22 - سنة : بنها  
  19. : زينب هاني جمال - : 17 - سنة : بنها  
  20. جنات هاني جمال -  13 - سنةة: بنها  
  21. : يحيى أحمد عبدالله - : 17 - سنة : المنيا  
  22. : هاجر خالد عبدالرازق - : 21 - سنة : بنها  
  23. : راندا رضا محمد - : 44 - سنة : بنها  
  24. : ميادة هاني جمال - : 19 - سنة : بنها  
  25.  جمال هاني جمال : 13 - سنة : بنها  
  26. : محمد علي عوض - : 43 - سنة : مطروح  
  27. : أسماء سالم أحمد -  30 - سنة : مطروح  
  28. مريم خالد علي - : 14 - سنة : مطروح  
  29. : فريدة محمد علي - : 6 - سنوات : مطروح  
  30. : يوسف محمد علي - : 10 - سنوات: مطروح  
  31. رقيه محمد علي - : 4 - سنوات : مطروح  
  32. علي محمد علي - : 1   سنة : مطروح  
  33. : محمد مصطفى محمد - : 12 - عام : القليوبية 
  34. : محمد فتحي محمد - : 12 - سنة : القليوبية  
  35.  كنزي محمد فتحي - : 7 - سنوات : القليوبية  
  36. كنده محمد فتحي - : 7 - سنوات : القليوبية  
  37. : ناديه محمد فتحي - : 40 - سنة : القليوبية 
  38. : عمرو عبدالعال عبدالخالق - : 53 - سنة : الجيزة
  39. هبة رجب حسن - : 42 - سنة : الجيزة 
  40. : حنين عمرو عبدالعال - : 17 - سنة : الجيزة 
  41. يوسف عمرو عبدالعال - : 13 - سنة : الجيزة 
  42. : اسيل عمرو عبدالعال - : 11 - سنة : الجيزة 
  43. عبدالفتاح محمد عبدالله - : 81 - سنة : القاهرة 
  44. محمود عبدالفتاح محمد - : 42 - سنة : القاهرة 
  45. مازن محمود عبدالفتاح - : 12 - سنة : القاهرة 
  46. : تيا محمود عبدالفتاح - : 9 - سنوات : القاهرة 
  47. : حنان سعيد عبدالعظيم - : 53 - سنة : القاهرة 
  48. خيري محمد يوسف - : 64 - سنة : القاهرة 
  49. : شيماء عادل محمد - : 22 - سنة : الشرقية 
  50. ناديه السيد عبدالقادر - : 65 - سنة 
  51. مجدي عبدالغفور رمضان - : 61 - سنة : بنها 
  52.  عادل محمد نوح - : 70 - سنة : الشرقية 
  53. عبدالحميد محمد فتحي - : 36 - سنة : بنها 
  54. : ثريا السيد عبدالقادر - : 65 - سنة : الشرقية 
  55. روثان محمد حمدي - : 6 - سنوات : القليوبية 
  56. : ناديه محمد السيد - : 33 - سنة : القليوبية 
  57. : حياه خالد محمد - : 5 - سنة : القاهرة 
  58.  ابتسام محمد عبدالقادر - : 28 - سنة : القاهرة 
  59. عبدالسلام مرتاح ممبي - : 50 - سنة : الضبعة   
  60. حسناء محمد السيد - : 50 - سنة : الشرقية 
  61. : محمد عبدالمنعم محمد - : 30 - سنة : الشرقية 
  62. تبارك محمد عبدالمنعم - : 1 - سنة : الشرقية 
  63. : ندى محمد عبدالقادر - : 17 - سنة : الجيزة 
  64. أسماء محمد عبدالقادر - : 32 - سنة : الجيزة 
  65.  عمر أحمد فتحي - : 17 - سنة : الجيزة 
  66.  محمد ثابت صابر - : 33 - سنة :
  67.  شيماء سعيد سليمان - : 21 - سنة : الشرقية 
  68. : مصطفى محمد صابر - : 5 - سنوات : المنوفية
  69. كوثر عبدالمنصف محمد - : 24 - سنة : بنها 
  70.  محمود فتحي مفرح - : 24 - سنة : بنها  
  71. عبدالمعطي محمود عبدالسلام - : 29 - سنة : المنوفية 
  72.  فاطمه أحمد يوسف - : 22 - ستة : المنوفية 
  73. صباح السعيد حسن - : 43 - سنة : المنوفية 
  74.  عطا حسن عطا - : 20 - سنة : الإسماعيلية
  75. رانيا محمد ابراهيم - : 45 - سنة : الغربية 
  76. : محمد رضا مسعد - : 5 - سنوات : الغربية 
  77.  كوثر عبدالبديع سالم - : 68 - سنة : اسيوط 
  78.  منى محمد عبدالله - : 36 - سنة : أسيوط
  79. : عائشه محمد عبدالتواب - : 9 - سنة : أسيوط
  80. : انس محمد عبدالتواب - : 6 - سنوات : أسيوط 
  81. شيماء محمد عبدالتواب - : 11 - سنة : أسيوط
  82. محي الدين منير محمد - : 57 - سنة : القاهرة 
  83. كامل عاطف أحمد - : 21 - سنة : الشرقية 
  84. : أحمد صلاح محمد - : 44 - سنة: المنوفية
  85. : فاطمه شعبان علي - : 57 - سنة: كفر الشيخ 
  86. عبدالرحمن علي شعبان - : 20 - سنة: كفر الشيخ 
  87. نورا محمد رافت - : 22 - سنة: الشرقية 
  88.  اسراء ربيع سعيد - : 18 - سنة : القاهرة 
  89. : عماد حمدي فهيم - : 49 - سنة : القاهرة 
  90.  أحمد نبيل الشحات - : 44 - سنة: الشرقية 
  91. : ياسمين يحيى محمد - : 21 - سنة: الإسكندرية 
  92. ندى حمدي عبدالغني - : 35 - سنة: القليوبية
  93. : رباب عبدالوارث الضو - : 52 - سنة
  94. صابر خميس محمد - : 47 - سنة : الضبعة 
  95. : صالح عوض ادريس - : 43 - سنة: سيدى عبدالرحمن  
  96.  هاله بنت بكر بن أحمد : 70 - سنة
  97. : أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد راضي - : 81 - سنة
مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

فولكس فاجن باسات موديل 2010

بـ 600 ألف جنيه .. اركب فولكس فاجن باسات

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

سيتروين سي اليزيه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

جوجل

تشمل إصلاحا مجانيا للشاشة والبطارية.. جوجل تطلق خدمة الحماية الفائقة Pixel Care+

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد