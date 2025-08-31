بينهم شقيقان متوفيان .. ننشر أسماء ضحايا حادث قطار ركاب مطروح

حصل صدى البلد على أسماء ضحايا حادث انقلاب قطار ركاب مطروح والذى أسفر عنه مصرع 3 واصابة 103 أشخاص.
واستقبل مستشفى الضبعة 3 وفيات وهم محمد م.ا (16 عامًا) ونرمين م.ا (27 عامًا)، وراغب .ا ر 35 عامًا.
كما استقبل مستشفى الضبعة ورأس الحكمة المصابين وهم
- ياسمين مختار شحاته - : 20 -سنة : القاهرة
- بسملة خالد أحمد - 10 سنوات : القاهرة
- دنيا مختار شحاتة - 26 -سنة : القاهرة
- : أروى خالد أحمد - 6 سنوات القاهرة
- سعدية أحمد عبدالفتاح - : 48 - سنة : القاهرة
- داليا عبدالمحسن إبراهيم - : 39 - سنة : القاهرة
- : محمد صلاح رجب - : 18 - سنة : القاهرة
- : أميرة مجدي عبدالخالق - : 37 - سنة : القاهرة
- هديه مصطفى سعد - : 5 - سنوات : الجيزة
- أسماء جمعة حسن - : 33 - سنة : الجيزة
- أحمد جوده عبدالله - : 21 - سنة : بني سويف
- عبدالهادي راغب سعد - : 12 - سنة
- : المنوفية - محمد خيري محمد - : 31 سنة: القاهرة
- مروة خيري محمد - : 20 - سنة : القاهرة
- محمد السيد أحمد حسنين - 57 - سنة: الشرقية
- : ندى محمود يوسف - : 24 سنة : المنوفية
- أحمد خالد عبدالرازق - 31 - سنة : بنها
- هالة هاني جمال - 22 - سنة : بنها
- : زينب هاني جمال - : 17 - سنة : بنها
- جنات هاني جمال - 13 - سنةة: بنها
- : يحيى أحمد عبدالله - : 17 - سنة : المنيا
- : هاجر خالد عبدالرازق - : 21 - سنة : بنها
- : راندا رضا محمد - : 44 - سنة : بنها
- : ميادة هاني جمال - : 19 - سنة : بنها
- جمال هاني جمال : 13 - سنة : بنها
- : محمد علي عوض - : 43 - سنة : مطروح
- : أسماء سالم أحمد - 30 - سنة : مطروح
- مريم خالد علي - : 14 - سنة : مطروح
- : فريدة محمد علي - : 6 - سنوات : مطروح
- : يوسف محمد علي - : 10 - سنوات: مطروح
- رقيه محمد علي - : 4 - سنوات : مطروح
- علي محمد علي - : 1 سنة : مطروح
- : محمد مصطفى محمد - : 12 - عام : القليوبية
- : محمد فتحي محمد - : 12 - سنة : القليوبية
- كنزي محمد فتحي - : 7 - سنوات : القليوبية
- كنده محمد فتحي - : 7 - سنوات : القليوبية
- : ناديه محمد فتحي - : 40 - سنة : القليوبية
- : عمرو عبدالعال عبدالخالق - : 53 - سنة : الجيزة
- هبة رجب حسن - : 42 - سنة : الجيزة
- : حنين عمرو عبدالعال - : 17 - سنة : الجيزة
- يوسف عمرو عبدالعال - : 13 - سنة : الجيزة
- : اسيل عمرو عبدالعال - : 11 - سنة : الجيزة
- عبدالفتاح محمد عبدالله - : 81 - سنة : القاهرة
- محمود عبدالفتاح محمد - : 42 - سنة : القاهرة
- مازن محمود عبدالفتاح - : 12 - سنة : القاهرة
- : تيا محمود عبدالفتاح - : 9 - سنوات : القاهرة
- : حنان سعيد عبدالعظيم - : 53 - سنة : القاهرة
- خيري محمد يوسف - : 64 - سنة : القاهرة
- : شيماء عادل محمد - : 22 - سنة : الشرقية
- ناديه السيد عبدالقادر - : 65 - سنة
- مجدي عبدالغفور رمضان - : 61 - سنة : بنها
- عادل محمد نوح - : 70 - سنة : الشرقية
- عبدالحميد محمد فتحي - : 36 - سنة : بنها
- : ثريا السيد عبدالقادر - : 65 - سنة : الشرقية
- روثان محمد حمدي - : 6 - سنوات : القليوبية
- : ناديه محمد السيد - : 33 - سنة : القليوبية
- : حياه خالد محمد - : 5 - سنة : القاهرة
- ابتسام محمد عبدالقادر - : 28 - سنة : القاهرة
- عبدالسلام مرتاح ممبي - : 50 - سنة : الضبعة
- حسناء محمد السيد - : 50 - سنة : الشرقية
- : محمد عبدالمنعم محمد - : 30 - سنة : الشرقية
- تبارك محمد عبدالمنعم - : 1 - سنة : الشرقية
- : ندى محمد عبدالقادر - : 17 - سنة : الجيزة
- أسماء محمد عبدالقادر - : 32 - سنة : الجيزة
- عمر أحمد فتحي - : 17 - سنة : الجيزة
- محمد ثابت صابر - : 33 - سنة :
- شيماء سعيد سليمان - : 21 - سنة : الشرقية
- : مصطفى محمد صابر - : 5 - سنوات : المنوفية
- كوثر عبدالمنصف محمد - : 24 - سنة : بنها
- محمود فتحي مفرح - : 24 - سنة : بنها
- عبدالمعطي محمود عبدالسلام - : 29 - سنة : المنوفية
- فاطمه أحمد يوسف - : 22 - ستة : المنوفية
- صباح السعيد حسن - : 43 - سنة : المنوفية
- عطا حسن عطا - : 20 - سنة : الإسماعيلية
- رانيا محمد ابراهيم - : 45 - سنة : الغربية
- : محمد رضا مسعد - : 5 - سنوات : الغربية
- كوثر عبدالبديع سالم - : 68 - سنة : اسيوط
- منى محمد عبدالله - : 36 - سنة : أسيوط
- : عائشه محمد عبدالتواب - : 9 - سنة : أسيوط
- : انس محمد عبدالتواب - : 6 - سنوات : أسيوط
- شيماء محمد عبدالتواب - : 11 - سنة : أسيوط
- محي الدين منير محمد - : 57 - سنة : القاهرة
- كامل عاطف أحمد - : 21 - سنة : الشرقية
- : أحمد صلاح محمد - : 44 - سنة: المنوفية
- : فاطمه شعبان علي - : 57 - سنة: كفر الشيخ
- عبدالرحمن علي شعبان - : 20 - سنة: كفر الشيخ
- نورا محمد رافت - : 22 - سنة: الشرقية
- اسراء ربيع سعيد - : 18 - سنة : القاهرة
- : عماد حمدي فهيم - : 49 - سنة : القاهرة
- أحمد نبيل الشحات - : 44 - سنة: الشرقية
- : ياسمين يحيى محمد - : 21 - سنة: الإسكندرية
- ندى حمدي عبدالغني - : 35 - سنة: القليوبية
- : رباب عبدالوارث الضو - : 52 - سنة
- صابر خميس محمد - : 47 - سنة : الضبعة
- : صالح عوض ادريس - : 43 - سنة: سيدى عبدالرحمن
- هاله بنت بكر بن أحمد : 70 - سنة
- : أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد راضي - : 81 - سنة