بينهم شقيقان متوفيان .. ننشر أسماء ضحايا حادث قطار ركاب مطروح

حصل صدى البلد على أسماء ضحايا حادث انقلاب قطار ركاب مطروح والذى أسفر عنه مصرع 3 واصابة 103 أشخاص.

واستقبل مستشفى الضبعة 3 وفيات وهم محمد م.ا (16 عامًا) ونرمين م.ا (27 عامًا)، وراغب .ا ر 35 عامًا.

كما استقبل مستشفى الضبعة ورأس الحكمة المصابين وهم