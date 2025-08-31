بعد موجة ارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات اليومية، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده المعدن الأصفر أمس الأول في جميع الأعيرة، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – بنحو 125 جنيهًا دفعة واحدة.

ويأتي هذا الاستقرار ليعيد بعض الهدوء إلى السوق بعد موجة من الزيادات المفاجئة، الأمر الذي جعل المستثمرين والمستهلكين يتابعون عن كثب أحدث التغيرات الرسمية المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في السوق المحلية

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، فقد سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء، ويُقبل عليه البعض في حالة الادخار طويل الأجل. بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 – الذي يحظى بالإقبال الأكبر في السوق المصرية – نحو 4690 جنيهًا للجرام. أما الذهب عيار 18، والذي يُفضل عادةً في المشغولات ذات الطابع العصري، فقد سجل نحو 4020 جنيهًا للجرام.

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – فقد سجل اليوم نحو 37520 جنيهًا، وهو ما يعكس ارتباطه المباشر بتحركات العيار الأشهر في السوق. هذا الاستقرار في الأسعار المحلية يأتي بعد ارتفاعات متلاحقة، ويظل مرتبطًا بتحركات الأسعار العالمية وأسعار صرف الدولار محليًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 نحو 3449 دولارًا للأوقية، ليستمر عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة. ويعزو خبراء أسواق المال هذا الثبات إلى حالة الترقب التي تسود الأسواق الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.

ويمكن القول إن استقرار أسعار الذهب اليوم يعكس حالة من التوازن النسبي بين العوامل المحلية والعالمية المؤثرة على السوق. ففي الداخل، تلعب أسعار صرف الدولار وديناميكيات العرض والطلب دورًا رئيسيًا في تحركات المعدن النفيس، بينما يبقى العامل العالمي – المتمثل في سعر الأوقية – هو المحدد الأساسي للاتجاهات العامة.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يظل الذهب خيارًا مفضلاً لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء، سواء بغرض الادخار أو التحوط من تقلبات الأسواق.