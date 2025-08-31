قائد الجيش الإيراني: مستعدون لحماية مصالحنا الوطنية وإفشال مؤامرات الأعداء

صرح قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما لتسخير جميع قدراتها الدفاعية من أجل حماية مصالح البلاد الوطنية في مواجهة "الأعداء المتربصين".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي الإيراني أثبت خلال المواجهات الأخيرة "جاهزيته الكاملة للتعامل مع التهديدات على مختلف المستويات"، مؤكدا أن "الرد سيكون حازمًا ضد أي محاولة للنيل من أمن وسيادة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: إن الدفاع الجوي في طليعة الدفاع عن سماء البلاد، وقد أثبت في حرب 12 يومًا المفروضة أنه جاهز لمواجهة التهديدات على أي مستوى.

وتابع: كان للأعداء نوايا خبيثة وأهداف شريرة ضد إيران الإسلامية، لكن الشعب الإيراني ومقاتلي القوات المسلحة، بفضل الإجراءات الحكيمة لقائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووحدتهم وصمودهم، أحبطوا مؤامرات الأعداء".

وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن جنود الجيش على أهبة الاستعداد لحماية المصالح الوطنية والشعب الإيراني في مواجهة أعداء هذه الأرض والمياه اللدودين.