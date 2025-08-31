قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قائد الجيش الإيراني: مستعدون لحماية مصالحنا الوطنية وإفشال مؤامرات الأعداء

صرح قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما لتسخير جميع قدراتها الدفاعية من أجل حماية مصالح البلاد الوطنية في مواجهة "الأعداء المتربصين".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي الإيراني أثبت خلال المواجهات الأخيرة "جاهزيته الكاملة للتعامل مع التهديدات على مختلف المستويات"، مؤكدا أن "الرد سيكون حازمًا ضد أي محاولة للنيل من أمن وسيادة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: إن الدفاع الجوي في طليعة الدفاع عن سماء البلاد، وقد أثبت في حرب 12 يومًا المفروضة أنه جاهز لمواجهة التهديدات على أي مستوى.

وتابع: كان للأعداء نوايا خبيثة وأهداف شريرة ضد إيران الإسلامية، لكن الشعب الإيراني ومقاتلي القوات المسلحة، بفضل الإجراءات الحكيمة لقائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووحدتهم وصمودهم، أحبطوا مؤامرات الأعداء".

وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن جنود الجيش على أهبة الاستعداد لحماية المصالح الوطنية والشعب الإيراني في مواجهة أعداء هذه الأرض والمياه اللدودين.

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

ترحيل أول دفعة من عربات الكارو من مدينة غارب إلى محافظة قنا

محافظ الغربية يشيد بمبادرة “ارسم بسمة”.. ويؤكد: الثقافة جسر لبناء وعي النشء وتعزيز الانتماء

تخصيص حصة مجانية للوديان.. جني 65 فدانا من البلح البارحي بمزارع تعمير جنوب سيناء..فيديو

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

