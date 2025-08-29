بيان هام للخارجية الروسية حول قرار الترويكا الأوروبية بشأن إيران

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة، قرار الترويكا الأوروبية بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: لا أساس قانونيا لدى الترويكا الأوروبية لاستخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران.

وحثت الخارجية الروسية على إعادة النظر في القرار ومنع أي تصعيد جديد بشأن برنامج طهران النووي.

وأشارت إلى أن الأولوية استئناف الحوار البنّاء بين الأطراف لتجنب أزمة جديدة حول برنامج إيران النووي ونحن على قناعة بأن مسار المواجهة لا آفاق له.

وختمت الخارجية الروسية بيانها قائلة : وزعنا تحليلا في الأمم المتحدة يبين تناقض مزاعم أوروبا حول "آلية سناب باك" ومحاولات الترويكا استخدامها يقوض جهود إيجاد حلول تفاوضية.

