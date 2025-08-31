تفاصيل حبس عاطلين لترويج المواد المخدرة في المرج

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لقيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

الأجهزة الأمنية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة #المرج_بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما “كمية من مخدر الهيروين - فرد خرطوش”.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.