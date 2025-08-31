قرار عاجل بشأن المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس السيدة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة وإحداث عاهة لها، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة وإحداث عاهة لها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه أخرى بالتعدي عليها وتشويه وجهها بآلة حادة.

وباجراء التحريات اللازمة تبين لأجهزة أمن القاهرة أن المجني عليها تقدم للزواج منها شخص منفصل ووافقت الا أنها فوجئت بطليقته تتشاجر معها وتقوم بتشويه وجهها بآلة حادة.

وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.