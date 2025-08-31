قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
علي جمعة: الإسلام اهتم بالأسرة كبيئة أولية للتربية الأخلاقية
بين استهداف القسام وتجويع غزة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين
الدنيا كلها بقت نار.. اشتعال النيران بمصنع كتان بالغربية وإخماد نيرانه وخسائر أولية 50 مليون جنيه.. صور
بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادة بنكية في الأهلي ومصر
بشرى بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة
محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات
السكة الحديد: نقل 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 قطارات ضمن مبادرة العودة الطوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشييع جنازة نبوي ابن الراحل إبراهيم سعفان

جنازة نبوي إبراهيم سعفان
جنازة نبوي إبراهيم سعفان

شيعت ظهر اليوم الأحد 31 أغسطس، جنازة نبوي -نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان- وذلك من مسجد الصديق بمساكن شيراتون. 

وشهدت جنازة نبوي إبراهيم سعفان، حضور أسرته وأهله والمعارف فقط، ولم تشهد الجنازة أي حضور فني. 

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان

أعلن خالد، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقه نبوي، صباح اليوم الأحد، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان. 

وكتب خالد إبراهيم سعفان، عبر “فيسبوك”: «البقاء لله.. أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة». 

نجل الفنان إبراهيم سعفان

قبل نحو عامين، كشف نجل الفنان إبراهيم سعفان تفاصيل عن حياة والده، قائلا إن والده كان يعشق الفنان الراحل فريد شوقي، معقبا: “الأستاذ فريد شوقي كان كوميديان جيد جدا، وعملوا مع بعض فيلم 30 يوم فى السجن”.

وأضاف نجل الفنان إبراهيم سعفان، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “والدي كان يحب جدا الأستاذ فريد شوقي، ولكن كان أنتيمه وحبيبه وكان شبه مربيه فنيا هو الأستاذ سيد زيان، وكنت أفتح عيني أجده فى منزلنا”، موضحا أن والده أيضا كان قريبا من الفنان عبد المنعم إبراهيم ومحمد شوقي.

وتابع نجل الفنان إبراهيم سعفان: “جيل والدي كلهم تعبوا ولكن الزمن أعطاهم حقهم، آخر يوم فى حياة والدي كان فى الإمارات كانوا يصورون مسلسلا مع الفنان صلاح السعدني، وتوفي على يده، وهو كان آخر شخص رآه”.

إبراهيم سعفان الفنان الراحل إبراهيم سعفان نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان نبوي إبراهيم سعفان وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

المتهمين

الاحتفال باظ.. مشاجرة فى حفل زفاف بقاعة أفراح ببنى سويف

أرشيفية

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة السيارات بالنزهة

المجني عليها

قرار عاجل بشأن المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد