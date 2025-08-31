قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب

أحمد سعيد

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي 2025، ومع اقتراب هذه المناسبة العطرة يسأل بعض الناس عن أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يحيي بها هذه المناسبة، بعيدا عن شراء حلوى المولد ومظاهر الاحتفال المعتادة فقد بينت دار الإفتاء بعض الأعمال التي ينال بها المسلم ثوابا عظيما منها.

الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي 

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن أفضل الأعمال للاحتفال بذكرى المولد النبوي ومنها الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، وإعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت دار الإفتاء، في بيان سابق لها على فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تقرب إلى الله تعالى بشكره على إرساله للناس هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وذلك في يوم مولده الشريف؛ وذلك ثابت بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ فقد سُئِل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم. 

كم يوما تبقى على المولد النبوي الشريف 2025؟

كانت دار الإفتاء قد أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول 1447 هـ، موضحة أن السبت كان المتمم لشهر صفر 1447، وأن الأحد 24 أغسطس هو أول أيام شهر ربيع الأول فلكيًا، لتتأكد بذلك الحسابات التي سبق أن أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وبناءً عليه سيكون المولد النبوي الشريف 2025 لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول، وسيتبقى 4 أيام على المولد النبوي الشريف بدايةً من اليوم.

حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة

وأجابت الدار في فتوى لها أن توزيع حلوى المولد على الفقراء لا يجوز أن يكون من أموال الزكاة؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال بشكل أساسي، بينما الحلوى لا تفي بذلك الحاجة. 

وأكدت الدار على أن الزكاة يجب أن تكون أموالًا يتم إعطاؤها للفقراء وتمليكها لهم، مع التنويه إلى أن حلوى المولد يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع، وليس من الزكاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس يعد سنة حسنة، فالتهنئة والتهادي أمر مستحب في ذاته؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "تهادوا تحابوا" (موطأ مالك).

