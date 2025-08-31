خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر

طمأن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، جماهير الأبيض، بشأن أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر، بعد سحبها خلال الأيام الماضية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أُطمئن جماهير نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي، بأنني قد اطمأننت تمامًا على أرض النادي في أكتوبر، وبإذن الله ستعود خلال أيام قليلة جدًا للنادي”.

وأضاف عباس: “أرجو أن يلتفت الجميع إلى عمله وإلى المستقبل ولا نقف عند هذه المشكلة، وأشكر من تهاتفت معه وطمأنني، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الموضوع”.

وفي نفس السياق أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل التفاصيل الخاصة بأرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، ضمن ما يلي:

- سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.



- حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.



- الوزارة تؤكد تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الاشتراطات المقررة بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر.