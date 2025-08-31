قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد
تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري
خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر
محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية تدرس جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية
الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب
أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو
رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة
صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد
هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟
بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة
برلماني يثمن قرار إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج.. ويطالب بتأهيل الكوادر التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر

ممدوح عباس
ممدوح عباس
ميرنا محمود

طمأن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، جماهير الأبيض، بشأن أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر، بعد سحبها خلال الأيام  الماضية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أُطمئن جماهير نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي، بأنني قد اطمأننت تمامًا على أرض النادي في أكتوبر، وبإذن الله ستعود خلال أيام قليلة جدًا للنادي”.

وأضاف عباس: “أرجو أن يلتفت الجميع إلى عمله وإلى المستقبل ولا نقف عند هذه المشكلة، وأشكر من تهاتفت معه وطمأنني، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الموضوع”.

وفي نفس السياق أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل التفاصيل الخاصة بأرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، ضمن ما يلي:

- سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.

- حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

- الوزارة تؤكد تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الاشتراطات المقررة بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر.

ممدوح عباس ارض اكتوبر سحب ارض الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ذهب

بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

يونس موسى لاعب وسط ميلان الإيطالي

يونس موسى يقترب من أتالانتا.. إعارة مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو

إيميليانو مارتينيز

مانشستر يونايتد يتحرك لضم إيميليانو مارتينيز قبل غلق الميركاتو

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

بالصور

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد