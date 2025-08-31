قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسماء مصابي حادث انفجار بخط غاز أبو سلطان في الإسماعيلية
أحمد موسى: سيد عبد الحفيظ هيحل كل مشاكل الأهلي.. وأفضل مدير كرة
الأرصاد تحذر من تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
بعد رحيل ريبيرو..أحمد حسن يوجة سؤالا هاما لجماهير الاهلي
عمرو ناصر يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من لقاء وادي دجلة بالدوري
الأهلي فريق بدون مدرب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أداء الأحمر بالدوري
نصيحة أحمد موسى لـ زيزو: خليك في الملعب وابعد عن السوشيال ميديا
بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز.. أحمد موسى: هاتوا جهاز فني مصري وادُّوله الفرصة
انطلاق الموجة الـ27 ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
مش لازم خواجة.. رسالة نارية من أحمد موسى لإدارة النادي الأهلي
الداخلية تضبط المتهمة بـ تشويه وجه عروسة طليقها في مصر القديمة
قيادي بـ المؤتمر: اكتشاف بئري غاز جديدتين بالبحر المتوسط يعكس قوة القطاع ويعزز الاقتصاد
توك شو

خبير مصرفي: خفض الفائدة ينعكس فورًا على الحسابات والودائع المتغيرة

المصرفي محمد عبد العال
المصرفي محمد عبد العال
رنا عبد الرحمن

علق الخبير المصرفي محمد عبد العال على قرار البنوك المصرية بتعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، موضحًا أن تأثير الخفض أو الرفع يظهر مباشرة في حال كانت الشهادة متغيرة العائد، وذلك وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إن خفض الفائدة بنسبة 2% يترتب عليه تراجع مماثل في جميع الحسابات البنكية الجارية والودائع ذات العائد المتغير، اعتبارًا من اليوم نفسه، سواء بالانخفاض أو الزيادة.

وأشار إلى أن جميع الودائع المتغيرة شهدت الانخفاضات الثلاثة الأخيرة على أسعار الفائدة بنفس النسبة المعلنة، بما في ذلك الخفض الأخير البالغ 2%.

 أما الشهادات ذات العائد الثابت فلا يجوز تعديل أسعارها إلا عند تاريخ استحقاقها، مؤكدًا أن العملاء الذين يمتلكون شهادات ادخارية ثابتة لمدد عام أو عامين أو ثلاث سنوات يواصلون الاستفادة من عائدها المتميز حتى نهاية أجلها دون تغيير، ويتحمل البنك الفرق.

