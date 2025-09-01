خطة النواب: الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليا

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض أسعار الفائدة الأخيرة منح مرونة كبيرة للمستهلكين في شراء السلع المعمرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات، موضحًا أن هذا القرار انعكس إيجابًا على مجتمع الأعمال ووزارة المالية في الوقت نفسه.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البورصة المصرية شهدت أيضًا انتعاشًا نتيجة انخفاض الفوائد على الشهادات الإدخارية، ما دفع بعض المدخرين إلى توجيه أموالهم للاستثمار بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار.

خفض الفائدة

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن خفض الفائدة ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات التحويلية ذات المخاطر العالية.

وتابع الفقي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس مرونة واضحة وفقًا لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا، ما يؤكد قوة الاقتصاد المحلي وتحسّن المؤشرات الكلية.

واختتم قائلا: الدولار نزل من 51 لـ جنيها 48.5 وهناك مرونة لسعر الصرف؛ لأن السوق يتحرك بالعرض والطلب.

