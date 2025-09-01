قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل التعاملات
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
توك شو

خطة النواب: الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليا

فخري الفقي
فخري الفقي
محمد البدوي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض أسعار الفائدة الأخيرة منح مرونة كبيرة للمستهلكين في شراء السلع المعمرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات، موضحًا أن هذا القرار انعكس إيجابًا على مجتمع الأعمال ووزارة المالية في الوقت نفسه.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البورصة المصرية شهدت أيضًا انتعاشًا نتيجة انخفاض الفوائد على الشهادات الإدخارية، ما دفع بعض المدخرين إلى توجيه أموالهم للاستثمار بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار.

 خفض الفائدة

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن خفض الفائدة ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات التحويلية ذات المخاطر العالية.

وتابع الفقي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس مرونة واضحة وفقًا لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا، ما يؤكد قوة الاقتصاد المحلي وتحسّن المؤشرات الكلية.

واختتم قائلا: الدولار نزل من 51 لـ جنيها 48.5 وهناك مرونة لسعر الصرف؛ لأن السوق يتحرك بالعرض والطلب.
 

