اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط يفشل في تحديد المدير الفني

كشف الإعلامي خالد الغندور، اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط بعد خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "يستكمل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط اليوم الإثنين، بعدما انطلق أمس عقب صلاة الظهر، وشهد انضمام محمد يوسف المدير الرياضي للنادي بعد فترة من بداية الاجتماع".

وأضاف، أنه بحسب مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء، يتجه الأهلي لتعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، وذلك بعد فشل المفاوضات مع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.

وأكدت المصادر أن الترشيحات في الوقت الحالي تقتصر على أسماء محلية فقط، ولا يوجد أي اسم أجنبي ضمن حسابات الأهلي لتولي المسؤولية الفنية الأن.

واختتمت المصادر أنه في حال تم الموافقة على إسناد المهمة لعماد النحاس سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي في يناير المقبل.