اتجاه لتعيين النحاس بصفة مؤقتة في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي مستمر في منصبه بشكل طبيعي، والاجتماعات اليوم لم تتطرق مطلقا لمستقبله مع القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: النادي الأهلي يبحث عن تعيين مدرب أجنبي، وهناك اتجاه لتعيين عماد النحاس بصفة مؤقتة في منصب المدير الفني.

وأضاف: الأهلي سيأخذ وقته في البحث عن مدرب أجنبي، وهناك رغبة في التعاقد مع مدير فني صاحب سيرة ذاتية قوية ولا يوجد نية لتكرار التعاقد مع مدربين مثل سواريش أو ريبيرو.

وواصل: الأهلي يريد التريث في ملف اختيار المدرب الاجنبي لاختيار سيرة ذاتية قوية، والنادي لم يناقش أي أسماء حتى الآن.

وأكمل: هناك أصوات طالبت بالتعاقد مع حسام البدري، لكن هناك رغبة في التعاقد مع مدير فني أجنبي.